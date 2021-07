Timmerlass krossade hans bil - för tredje gången

Även hans hus, beläget i Örträsk söder om Lycksele fick skador då timmerbilen med våldsam kraft for in på hans gård.



Erold Sigurdsson var hemma, men klarade sig oskadd. Han har också ett gott humör i behåll, skriver TT.

På TT:s fråga hur det slutat om han stått utanför huset konstaterar Erold Sigurdsson torrt att han "väl hamnat under timret eller så hade jag fått springa snabbt Men man är ju inte som han Usain Bolt precis", säger en skrattande Erold Sigurdsson.



Huset är beläget i en skarp kurva och fasaden skadades, fönster krossades och Erold Sigurdsson var inomhus då timmerbilen dök upp. Men ut kom han inte eftersom allt timmer blockerade dörren.





ATL.nu