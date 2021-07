Tillväxt nyckeln till ett hållbart samhälle

Ett grönt parti som ser möjligheterna i teknikutveckling och som är drivande i miljö- och klimatfrågor. Därför behövs ett starkt Centerparti som ser landsbygdens möjligheter och förutsättningar. Partiet bildades 1910 och sedan dess har det slagits för rättvisa och för landsbygdens människor och dess näringar.



Centerpartiet driver nu dessa frågor i Allians­regeringen. I budgeten för 2010 satsades över 1 miljard på landsbygdsåtgärder. Det innebär bland annat slopad skatt på handelsgödsel, sänkta egenavgifter, satsningar på bredbandsutbyggnad och infrastruktur samt att Sverige ska bli det nya matlandet. Det här är satsningar som ger förutsättningar för landsbygden och landsbygdsföretagandet att utvecklas, öka tillväxten och bidra till fler jobb!



Landsbygds- och småföretagande är inte lika känsliga för konjunktursvängningar, det tycker jag att utvecklingen på Gotland visar. Enligt den senaste Småföretagsbarometern har Gotlands län den starkaste tillväxten och klassas som högkonjunktur. Företagen visar en stark framtidstro och största tillväxthotet är brist på lämplig arbetskraft.



Många av framtidens jobb kommer att skapas inom de gröna näringarna. De bidrar till ett uthålligt samhälle genom att vi får sund och säker mat på bordet. Ett öppet landskap, är en aktiv del i besöks­näringen och producerar grön energi, för att nämna något. Ungefär var tionde av Sveriges sysselsatta, 400 000 personer, jobbar i de gröna näringarna och de bidrar med nio procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP).



Bilindustrin i all ära, men vi får inte glömma bort att landsbygdens företag skapar jobb, boendemöjligheter och tillväxt i hela landet.



Det extra anslaget till enskilda vägar har för Gotlands del inneburit att vi under 2009 kunde belägga cirka 70 procent mera än budgeterat. Bra vägar är nödvändigt, och som landsbygdsboende kommer vi alltid att vara beroende av bilen, oavsett hur väl vi lyckas bygga ut de allmänna kommunikationerna. Det vi behöver är en mer miljövänlig bilpark som drivs på förnybara bränslen.



Bredband och fiberutbyggnad är en annan nödvändighet för landsbygden. Även här har vi två positiva sockenprojekt på Gotland där man med hjälp av Leaderpengar och ett starkt eget engagemang nu grävt ned fiber till hushållen. Genom likvärdiga förutsättningar och tillgång till den nya tekniken ges landsbygdsföretagen utvecklingsmöjligheter och kan vara konkurrenskraftiga.



Mycket är på gång men mera behövs.

Ett starkt Centerparti behövs därför i riksdagen för att ta till vara möjligheterna och där "stad och land - hand i hand" är en självklarhet!



Eva Nypelius (C)

kommunalråd på Gotland