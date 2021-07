Tillväxt diskuterades på Arlamöte

VÄXJÖ ATL

Koncernchefen Peder Tuborgh beskrev Arlas framtidsstrategi på det internationella planet, med kärnområden i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien och tillväxtmarknader i Polen, Ryssland, Kina, Nordafrika och USA. På sikt spår han ökad efterfrågan på mejeriprodukter ibland annat Mellanöstern, Nordafrika, Indien, Kina och Sydostasien.



Ett jättemejeri ska byggas i England och Peter Tuborgh vill gärna ha ett mejeri i Tyskland, ambitionen är att bli nummer tre på den marknaden. Han beklagade att Arla inte tidigare satsat på tillväxtmarknaderna.



För svensk del såg han problem i den för stora produktionskapaciteten i förhållande till mjölkmängden.

På den svenska marknaden har Arla bibehållit sin 45-procentiga marknadsandel under året. Ambitionen är att öka till 50 procent 2015. För det krävs enligt Arlas Sverigechef Christer Åberg att Arla "aktivt försvarar" sin marknadsandel på färskvaror i Mellansverige och "minst fördubblar" den i Skåne och nedre Norrland.

Och för det krävs 150 miljoner kilo mer mjölk än i dag och en "aktiv rekrytering" av nya medlemmar.



Åhörarna påpekade att för att Arla ska få in den önskade mängden mjölk krävs att avräkningspriset ligger i topp.

- Avräkningspriset är den enskilt viktigaste faktorn, intygade Christer Åberg.



Han tillade att för att få in mer mjölk är det viktigare att se till att dagens 3700 Arlamedlemmar uppmuntras till att fortsätta och öka produktionen än att locka över några tiotal leverantörer från andra föreningar.



Närvarande vid mötet i Växjö var 80-talet mjölkbönder. Ett 100-tal hade anmält sig men troligen innebar vädret att en del av dem inte kunde närvara. Stämningen på mötet var god, speciellt i jämförelse med det krismöte som hölls i Jönköping för nästan exakt ett år sedan. Då var missnöjet stort med mjölkpriset medan de flesta nu var hyfsat nöjda.



ATL.nu