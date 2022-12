Tillståndslöst kraftverk – ett hot mot odling

Hemma hos Curt Jonsson i Strömsund i Jämtlands län odlas sallat i alla dess former. Runt 3 000 sallatshuvuden skördas per säsong.

Kräver stopp

"Måste ha ett tillstånd"

Men odlingen hotas sedan hans morfars uppfinning blivit ett fall för miljödomstolen, rapporterar Östersundsposten.Curts morfar satte på 1930-talet in ett litet vattenkraftverk i Edsån. Varje år ger anläggningen 14 400 kilowattimmar per år. Att ersätta mikrokraftverket är inte möjligt. Diesel kan fungera, men blir kostsamt och ger koldioxidutsläpp. Och att ansluta till fasta elnätet skulle kosta mer än 600 000 kronor.Länsstyrelsen kräver att Curt Jonsson slutar använda kraftverket och tar bort vattenhjulet eftersom det ses som ett olagligt vandringshinder för fisk. Men Curt Jonsson har överklagat.Morfadern drog in ström i stugan tio år före elektrifieringen av byarna i området och inga formella tillstånd behövdes. När länsstyrelsen i nutid granskade alla vattendrag upptäcktes det tillståndslösa vattenkraftverket.– Jag tror att det var känt men det är så avsides så de har väl inte brytt sig förr. Jag har ju hjälpt länsstyrelsen att restaurera ån efter flottningen så jag tror de kände till kraftverket, säger Curt Jonsson till tidningen.– Jag måste ju ha ett tillstånd. Det förstår jag. Men det är viktigt att ha ström här för odlingens skull, fortsätter han.