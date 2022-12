Tillsammans tjänar de miljoner

Slättens nöt har 100 medlemmar och 90 av dem är med i den årliga slaktupphandlingen. Då fyller alla i ett formulär om hur många djur de kan skicka, ungefär när och vilken typ av djur det är. Det förklarar Lars-Erik Prytz när vi träffas en solig dag på hans veranda i Flakeberg utanför Grästorp.

Därefter förhandlar föreningen om ett gemensamt påslag per kilo, plus ett prisgolv med flera olika slakterier. Under fyra, fem år levererade de till Skövde slakteri, men idag är det HK Scan som gäller.– De riktigt stora producenterna kan klara sig bra ändå. Men jag har aldrig hört om någon som fått bättre avtal än vi, säger Lars-Erik Prytz.Verksamhetsledaren vill inte avslöja några exakta siffror men han förmodar alltså att man fått upp priset 2 till 3 kronor per kilo kött. Det är en genomsnittlig uppskattning över tid, som inkluderar alla köttklasser.2 till 3 kronor per kilo kött kan betyda 1 000 kronor mer för ett sålt djur. Tio djur till slakt blir 10 000 kronor. 100 djur till slakt blir 100 000 kronor.– Detta har fungerat bra. I synnerhet är några av de mindre producenterna entusiastiska, säger Lars-Erik Prytz.Föreningen medlemmar skickade tillsammans under 2014 hela 2 300 storboskap till slakt. Det är inga småpengar det handlar om.– De här pengarna hade slakterierna tagit annars, säger Lars-Erik Prytz.Idén kom från Lars-Erik Prytz, som jobbat i 46 år som husdjurstekniker på Växa Sverige, tidigare Skara semin. Efter att ha fått veta att en bonde fått sex kronor och femtio öre lägre i kilopris än en granne från ett och samma slakteri, tog Lars-Erik Prytz ett första initiativ.Det var 2007 och Slättens nöt var den första föreningen i sitt slag. Därefter har liknande föreningar fötts på många håll.– Jag hade tidigare bara hört om att några riktigt stora köttproducenter gjort gemensamma förhandlingar. Men inga mjölkbönder tidigare.Lars-Erik Prytz har inga egna kreatur. Därför åker vi till Flakebergs enda kvarvarande mjölkproducent, Mats-Åke Johansson, för att ta några bilder. Han avbryter ensilagearbetet när vi kommer.Mats-Åke Johansson skickar 100 till 120 djur om året till slakt och jag frågar honom vad han tror om uppskattningen att Slättens nöt bättrat på priset med 2 till 3 kronor per kilo kött.– Det är nog lågt räknat, säger han.