Tillsammans kan vi skapa framtidstro

I ATL den 4 november 2014 tar man upp den viktiga frågan om unga lantbrukare som i vissa fall har det tufft att komma i gång och ta sig in i en bransch som präglas av stenhård konkurrens, både lokalt och globalt. Det är också en bransch som är synnerligen kapitalkrävande och där många driver företag med små marginaler och med låg lönsamhet.

Vi har en betydande generationsväxling framför oss och enligt Jordbruksverket är snart var tredje lantbrukare 65 år eller äldre och knappt var sjätte under 45 år. Samtidigt har antalet lantbruksföretag mellan 1990 och 2013 minskat med 30 procent. Trenden är tydlig – andelen yngre lantbrukare minskar bland både män och kvinnor.attraktivare och förutsättningarna för att starta lantbruksföretag för den yngre generationen måste bli bättre. Det är en stor och viktig utmaning för Sverige, för vårt lantbruk och för vår livsmedelsförsörjning.Politiker på lokal, regional och nationell nivå måste ta svenskt lantbruk och svensk landsbygd på allvar och arbeta för ett livskraftigt lantbruk. Men ett antal av förslagen i regeringens budgetproposition riskerar att snarare hejda generationsväxlingen och försämra möjligheterna att driva lantbruk.lantbruk är en prioriterad fråga för Lantmännen, och i Sverige finns goda grundförutsättningar att bedriva lönsamma och konkurrenskraftiga lantbruk. Men vi behöver värna generationsväxlingen, och tillsammans med alla unga lantbrukare – både blivande och nystartade – hitta lösningar som tar svenskt lantbruk framåt och bidrar till att ännu fler tar steget in i en bransch full av spännande utmaningar.i dag en tre månader lång Sverigeturné för att träffa yngre lantbrukare. Vi kommer att under nästan 20 tillfällen göra nedslag på flera platser runt om i landet. Vi vill dela med oss av vad vi kan erbjuda och samtidigt ta del av alla yngre lantbrukares många tankar och idéer om ett konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart svenskt lantbruk.Vi måste tillsammans kraftsamla och skapa framtidstro i branschen, så att fler unga vågar ta steget till att bli företagare. Vi är optimister och tror på ett hållbart och livskraftigt svenskt lantbruk i många generationer framöver.Johan Anderssondivisionschef Lantmännen LantbrukAnna Carlströmmedlemschef LantmännenJonas Arvidssonvd Lantmännen Maskin