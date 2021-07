Bad om minskade leveranser

Under helgen togs beslut om att bara ta emot maltkornssorten Makof i Fjärdhundra för att hinna köra undan vete och havre. Anläggningen är en lagringsplats för cirka 14 000 ton och maltkorn kommer lagras. Enligt Lantmännens prognos ska 30 000 ton tas emot här under skörden. Vete och grynhavre ska vidaretransporteras till Västerås respektive Köping.

Öppnar på tisdag

Gynnsamma förhållanden under säsongen gör att skörden i Mälardalen beräknas bli 15-20 procent högre än normalt, medan resten av landet ligger på normal avkastningsnivå eller något över normalskördar. I hela landet har Lantmännen till och med den 23 augusti fått in ungefär 65 procent av den spannmål de beräknar få in under skördeperioden.