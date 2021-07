Tillbakavisar kritiken

Renägaren Anders Ruth i Arvidsjaur känner inte igen bilden som djurrättsorganisationen World Society for Protection of Animals, WSPA, har målat upp. Det var i måndags som organisationen släppte bilder där de har filmat transporter och hur renar har avlivats.

- Sådana där hittar ju fel i all djurhantering, säger Anders Ruth till Piteå-tidningen.



Enligt honom brukar renägare inte använda så kallat nackstick, när ett djur dödas genom att få en kniv stucken i nacken, eftersom det är olagligt.

- Men man kan inte ta ansvar för alla människor, vi ansvarar väl egentligen bara för oss själva, säger Anders Ruth han till tidningen.



Enligt Arja Kautto, enhetschef i region norr för Livsmedelsverkets enhet för köttkontroll, följs de lagar och förordningar som gäller för renslakt. ATL.nu