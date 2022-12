Tigern är tillbaka

Den ursprungliga Woodtiger introducerades 2008. Den byggdes i ett 20-tal exemplar men man fick aldrig någon riktig ekonomi i tillverkningen och för tre år sedan lades den ned.

Steglös

Lågväxel

Mindre maskin

Åke Johansson på Kranman var med och utvecklade Woodtiger. För ett par år sedan köpte Kranman rättigheterna till maskinen. Sedan dess har man testat olika lösningar för att hitta sätt att utveckla skotaren.Det man fastnade för var att behålla den mekaniska transmissionen men komplettera med hydrostatdrift.Hydrostatdriften är steglös och innebär helt andra egenskaper vid körning i terräng, med mjukare gång och jämnare hastigheter.Dessutom står maskinen stilla även när det lutar utan att bromspedalen behöver användas.Framtill drivs hjulen genom växellådan och baktill genom drivrullar på hjulen.– Det sitter två hydraulmotorer som går in i växellådan och driver axeln på traktorn. Baktill är det också dubbla hydraulmotorer som driver en vinkelväxel, säger Åke Johansson.Det finns en lågväxel på hydrostaten för körning i 0-2,5 kilometer i timmen och en högväxel för körning i 0-5 kilometer i timmen.Men med bara hydrostatisk drift hade det varit svårt att förflytta maskinen några längre sträckor på väg.Så när det är dags för vägtransporter och förflyttningar kopplar man ur den kraftuttagsdrivna hydraulpumpen helt och kör med den mekaniska växellådan som har tre gruppväxlar med fyra helsynkroniserade växlar i varje grupp.Då rullar man i upp till 30 kilometer i timmen.– Då kan man ju helt plötsligt flytta någon mil eller två utan problem. Det är inget problem med varmgång och bränsleförbrukningen är en bråkdel jämfört med att flytta en maskin med hydrostatisk drift på väg.Själva maskinen väger tre ton utan last. Den kan lasta drygt den vikten. Målgruppen är sådana som har behov av en mindre maskin men inte kör på heltid.– Det är inte proffs vi vänder oss till i första hand, utan självverksamma skogsägare som idag kanske kör med huggarvagn, och kör lite på entreprenad, säger Åke Johansson.Den nya Woodtiger med hybridtransmission kostar strax under 800 000 kronor.Förutom Norden tror man att intresset kommer att vara stor ibland annat Polen, Lettland och Tjeckien.– Vi ser med stor spänning fram emot vad det ska bli av det här.