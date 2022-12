Tidig sådd ger gott hopp om betor

Tidigt vårbruk bäddade för mycket tidig betsådd på de flesta platser - i Danmark, Finland och Litauen cirka två veckor tidigare än normalt.

Växtförhållandena har totalt sett varit gynnsamma, med soligt väder och höga temperaturer. Det har gynnat tillväxten under högsommarmånaderna, följt av regn under augusti på de flesta platser, konsterar sockerjätten Nordic Sugar.Håller vädret i sig under resten av växtsäsongen kan sockerskörden per hektar nå betydligt över femårsgenomsnittet i Danmark, Sverige och Litauen, medan den i Finland sannolikt hamnar runt genomsnittet.– Med årets insats på betfälten tillsammans med den framgångsrika rekrytering av fler odlare och ny areal i Finland, ser vi framtiden an med stor tillförsikt, nu närmast på att få årets skörd i hus, säger Nordic Sugars lantbruksdirektör Jannik Olejas i ett pressmeddelande.Nordic Sugar räknar med tat köra i gång sina sockerfabriker i mitten av september.Liksom tidigare år görs ytterligare två provupptagningar före produktionsstart.