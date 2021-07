Tiden rinner ut för uppfödarna

När ATL ringer upp Christer Mårtensson och frågar om han är kycklingproducenten på Österlen svarar han med ett torrt skratt:

- Har varit i alla fall.



Diskussionerna om vad som ska hända med producenterna som levererar till Kronfågels slakteri i Kristianstad pågår för fullt. Christer Mårtensson i Gärsnäs på Österlen i Skåne är en av de 13 leverantörer som hamnar utanför radien på 45 mil från Valla, dit det är meningen att Kristianstadkycklingarna ska dirigeras om. Han vill inte föregripa förhandlingarna, men ser inte positivt på utgången.

- Det ser dystert ut, säger han.

- Vi vet inte ännu vad som händer, men det känns inte positivt, definitivt inte.





Överkapacitet

Upp till Valla

Ökad konsumtion

Anledningen till att Lantmännen lägger ned anläggningen i Kristianstad är att den dragits med överkapacitet i flera år, enligt Lantmännens vd Per Strömberg.För det familjeägda företaget Guldfågeln är situationen den motsatta. Anläggningarna i Mörbylånga och Falkenberg går för fullt och Guldfågel har ansökt om koncessionstillstånd för en ökad produktion på sex miljoner kycklingar på sin anläggning i Falkenberg. De söker också miljötillstånd för en 50 procent större produktion i Mörbylånga på Öland där de nu har tillstånd för 17,5 miljoner kycklingar.Enligt vd:n Jimmy Samuelsson har utökningsplanerna inget med nedläggningen av anläggningen i Kristianstad att göra.- Det är planerat sedan år tillbaka. Man måste ju ligga lång tid i förväg och vi har slagit i taket här sedan ett, två år tillbaka, säger han.Guldfågel ska enligt Jimmy Samuelsson inte ta över kycklingleverantörer från Kristianstad.- Sista ordet är väl inte sagt än, men syftet är att de ska upp till Valla. Sedan kanske det blir några uppfödningsytor över någonstans i södra Sverige. Det är mycket möjligt.Fria ytor i Skåne kan innebära att det behövs en större produktion närmare slakterierna. I Kalmar län finns Jenny Andersson som tillsammans med sin man Lars Andersson driver Stjärnamo Kyckling. De har ansökt om att utöka sin produktion med 5000 kvadratmeter.I nuläget har de två anläggningar med totalt 11 000 kvadratmeter stallyta och en produktion på cirka 1,9 miljoner kycklingar per år.- Det hade varit ganska lämpligt för oss att göra det nu. Men när Kronfågel beslutade om nedläggning av slakteriet i Kristianstad då bestämde vi oss för att ligga lite lågt och se vad som händer. Det är ju lite turbulent nu med ytor som frigörs och så vidare. Vi kommer att genomföra vår tillståndsansökan, men den tar minst ett år. Då hoppas vi att vi vet mer om hur läget ser ut.En undersökning som gjorts av Svensk Fågel visar att konsumtionen av svensk kyckling har ökat med fyra procent under årets första nio månader jämfört med samma period förra året. Detta trots den så kallade glaskrisen då konsumenter fann glas i kyckling och Kronfågel tvingades återkalla stora partier djupfryst kyckling.- Utrymme lär det finnas, men vi bor fel. Det blir ju långa transporter även om man klarar djurtransportreglerna, så blir det en större kostnad, säger Christer Mårtensson.Slakteriet i Kristianstad stängs om två år.Tove Nilsson