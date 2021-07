Think tillverkas i Finland

I somras tvingades Think avbryta tillverkningen efter att ha fått ekonomiska problem.

När både Storbritannien och Sverige inte ville köpa företaget hamnade Think hos Valmet i Finland, uppger idg.se.



Think är nu åter i gång med produktionen av elbilar. Och då är det finska Valmet som tillverkar dem i sin anläggning i Uusikaupunki.



Av de 2 300 beställda bilarna är det tänkt att de första ska rulla ut ur anläggningen innan jul. ATL.nu