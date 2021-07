Storbritanniens premiärminister Theresa May har senarelagt parlamentets nästa omröstning om hennes Brexitavtal till så sent som den 12 mars, endast 17 dagar innan landet ska lämna EU, rapporterar Financial Times. Samtidigt överväger den brittiska regeringen olika alternativ om vad man ska göra om parlamentet den 12 mars inte antar premiärminister Theresa Mays avtal för att lämna EU. Det rapporterar Reuters och hänvisar till en icke namngiven regeringsföreträdare.