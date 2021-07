Terminshandel på nätet stoppas

För tre år sedan lanserade Handelsbanken sin nya internettjänst för terminshandel med lantbruksgrödor.

Intresserade odlare har själv kunnat logga in och göra affärer.

- När vi har pratat med våra lantbrukarkunder har vi förstått att de flesta inte är så hemma på tekniken, berättar Torbjörn Iwarson på Handelsbanken.





Få koll i förväg

En första test

Prissäkra delar

Många har också ringt in och ställt rent tekniska frågor innan de genomfört affärer. Därför flyttas nu all terminshandel till råvarudesken i stället.- Den största fördelen är att man får möjlighet att ringa in och berätta vad man vill göra och höra om man tänkt rätt, säger han.Däremot går det inte längre att göra affärer utanför råvarudeskens öppettider. Kostnaden för terminsaffärerna förändras marginellt jämfört med nättjänsten.Som kund på råvarudesken går det att prissäkra i kronor per ton. Därmed slipper man också valutarisken mellan till exempel kronor och euro. Det går också att prissäkra för grödor fler år framåt i tiden.De som har använt nättjänsten har i de flesta fall bara gjort mindre affärer för att prova och lära sig.De lantbrukare som har gjort större affärer har oftast gått över till råvarudesken.Trots att intresset har varit stort för att terminssäkra spannmål på börsen har det gått trögt att få lantbrukare att faktiskt använda tjänsten.Torbjörn Iwarson vill inte uppge det exakta antalet kunder som prissäkrar med hjälp av Handelsbanken.- Det är mindre än 100 kunder men vi har fler kunder som inte har en öppen position just nu, säger han.Rekommendationen från Handelsbankens sida är att prissäkra delar av kommande skördar.Priserna på vete för nästa års skörd på Chicagobörsen är relativt höga.- Men det är en rekommendation utifrån ett riskperspektiv. Om du får nästan 2 kronor kilot för skörd varför inte välja det i stället för att riskera att priset faller ner till 1,30 igen, kommenterar han.Samtidigt måste odlare utgå ifrån den individuella situationen.Hur mycket betyder det att riskera att missa eventuella pristoppar jämfört med att riskera att priset sjunker ner mot en krona igen. Ett fåtal lantbrukare har prissäkrat skörden för 2012 och 2013 redan nu. Malin Eborn