Tendens med lägre omsättning och stigande kurser

Vete

Matif:s novembertermin steg med 5 procent i veckan. Chicago december med 7 procent, efter att USA vunnit hela GASC-tendern på 225,000 ton. Skörden av höstvete är klar i USA, men av vårvetet återstår 31 procent. Skörden går långsamt i Kanada.



Putin förlängde exportstoppet till att gälla fram till skörden nästa år. Pakistan väntas importera 5-8 mt efter att t o m utsädet spolats bort. Medan Egypten idag fått tillstånd att odla upp 420,000 ha i Sudan (vilket går utmärkt fick vi lära oss på ett biståndsseminerium på Väderstadsverken härom veckan; extensivt, eller t o m i öknen med modern teknik). Detta borde ge Egypten gissningsvis 1.2 mt spannmål.



Rosario Board of Trade, Bolsa de Commercio de Rosario, i Argentina, släppte en skördeprognos om 9-10.5 mt pga torrt väder; under USDA:s senaste estimat om 12 mt.

På fredag är det dags igen för WASDE, för september. 14:30 släpps siffrorna.



Veckans viktiga test för Matif-vetet är högstanoteringen 236 euro på novemberkontraktet. Naturligtvis kommer det att finnas många som vill sälja där. Skulle kursen gå över 236 euro finns det ingen speciell kursnivå på uppsidan att hänga upp sig på. Men vi noterar att tendensen till lägre omsättning, trots stigande kurser, håller i sig. Att omsättningen sjunker brukar tolkas som att priset rör sig i "fel riktning".



De rykten som cirkulerade för nästan en vecka sedan om att en aktör dammsög marknaden på europeiskt kvarnvete - såväl via terminsmarknaden som fysiskt, har vi inte hört något mer om, men efter regnen är det klart att Tyskland måste importera 1 mt för sina kvarnar och bagerier.

Det är Labor Day i USA på måndag, så Matif får klara sig en hel dag utan vägledning från USA.



Raps

Rapsterminerna på Matif steg med 1 procent i veckan och orkade inte över 380 euro per ton.

Vi noterar att vi har sjunkande omsättning samtidigt som vi har stigande priser. Det brukar tolkas som ett svaghetstecken. Vill man se en uppgång som är stark, ska man se prisuppgången ske under stigande omsättning.

Kvoten mellan november-vete och november-raps är 1.63. Förra veckan var rapsen 1.69 gånger dyrare än vetet.

Det verkar som om rapspriset har svårigheter att gå högre.



Sojabönor

Novemberkontraktet på CBOT steg med 1 procent i veckan.

US crop ratings var oförändrat på 64 procent Good/Excellent condition.

Till skillnad från majs, tycks indikationer "från fältet" stämma överens med USDA; 43-44 bpa för USA. Kina har inte köpt så mycket och det ryktas om snar försäljning från Kinas strategiska lager. Om några veckor börjar sådden i Brasiliens Mato Grosso. Dels talas det om ännu större areal (i linje med tidigare år) och dels skapar La Niña god fuktighet i marken, till skillnad från längst ner i Sydamerika. Det ser mycket bra ut, alltså!



Tekniskt befinner sig priset precis under ett motstånd. Så länge det inte bryts, föredrar vi att vara sålda sojabönor!



Majs

December-majs steg med 7 procent i veckan och står nu på 464 cent, just under ett tekniskt motstånd vid 480 cent. Det viktiga motståndet vid 450 cent är passerat.

US crop ratings låg kvar på 70 procent Good/Excellent.



USDA:s WASDE den 12 augusti, förutspådde en skörd på 165 bushels per acre, men den senaste tiden har en del oroat sig för att avkastningen kan bli lägre. Tidiga avkastningsrapporter från Mellanvästern har legat lågt. Visserligen är det farligt att basera prognosen för hela skörden på tidiga resultat i ett tidigt skede, från de torraste områdena (de som mognar först), men oron finns där ändå. USDA räknar med en efterfrågan på 13.49 miljarder bushels.



Utgående lager prognosticeras redan till mindre än 10 procent av årets konsumtion. Skulle avkastningen bli mindre än 161.2 bushels per acre, kommer utgående lager att hamna under 1 miljon bushels, en väldigt ansträngd situation. På fredag, den 10 september släpper USDA en ny avkastningsprognos. En känd marknadsbedömare vi talat med sade att är den dålig, kan "corn go bananas".

Oberoende bedömare, som FC Stone har ett avkastningsestimat om 162.9 bpa och i fredags sade Informa 158.5 bpa.

Branschbedömare estimerar den kinesiska skörden 10-15 lägre än officiella prognoser och det talas om att Kina kanske måste importera 5-10 mt.

Sammantaget tycks det som om man hellre bör vara köpt majs än såld.



Gris

Lean hogs terminerna med avräkning i oktober steg med 3 procent i veckan och ligger nu återigen strax under 75 cent per pund. Det som drev på var inköpschefernas index som var oväntat positivt och fredagens arbetsmarknadsstatistik som också var mer positiv än väntat.

Vi har dock än så länge inte någon ny högstanotering, som vi alltid vill ha som bekräftelse på en stark uppgång.



Även på Eurex steg priserna på fredagen.

Detta är terminspriser för enskilda datum. Terminsmarknadens prognos för spotpriset, är entydigt negativ. CME prisar in ett rejält prisfall om ett år, till 1.15 euro per kilo!Torbjörn Iwarson