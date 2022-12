Tekniska problem med Sam-internet

Ett problem som uppdagats i Sam-internet är ett fel i utbetalningsrutan för kompensationsstödet när man hämtar in uppgifter från föregående år. Utbetalningsrutan för kompensationsstödet är då inte ibockat och man måste gå till menyn "ange gröda" och stöd och fylla i grödkoden på nytt för att utbetalningsrutan ska bli ibockad, meddelar Jordbruksverket på sin webbsida.

Det finns också två fel i Sam-internet när det gäller obrukade fältkanter, en fråga som bland annat retade upp Hushållningssällskapet förra veckan. Den som vill byta grödkod på ett skifte där en obrukad fältkod ritats in måste först ta bort fältkanten, byta grödkod och sedan rita in fältkanten igen, annars fungerar inte den funktion som kontrollerar att fältkanten ligger på ett skifte med en grödkod där du kan ha obrukad fältkant. Felet kommer att rättas till under denna vecka.Fältkanter kan ritas in på all vanlig åkermark, men på skiften som har vissa grödkoder kommer det inte att fungera under den första tiden. När det problemet är löst är ännu oklart.Utöver detta har det på förhand varit känt att den funktion som ska hjälpa dig att ta reda på om du uppfyller villkoren i förgröningsstödet är försenad och kommer att finnas tillgänglig först i början av april.