Teknikåret i bilder

Genom att plasta in en rad med balar går det att spara in mycket i både tid och pengar. I höstas tittade ATL närmare på en maskin från Group Andersson .

New Holland kommer till en början att integrera gastekniken i en modell som motsvarar dagens T6:a. Men efter det planerar ägaren CNH att lansera drivlinan i fler modeller och maskiner, även utanför CNH-gruppen. Läs mer här .

ATLs testförare Anders Nilsson har gjort många traktortester. Här berättar han om hur de går till och vad som har hänt med traktorerna under den här perioden.

Nya elmotorn för mjölkbilar kan spara tusentals liter diesel. Av alla storslagna teknikuppfinningar som världen skådade under 2018 lyfte tidningen Ny Tekniks reporter Felix Björklund fram just denna som årets största tekniknyhet. ATL:s teknikredaktion kan inte annat än att hålla med om att den kvalar in på topplistan.