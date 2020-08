Weisshaars spannmålskylare är ytterligare ett verktyg som lantbrukare kan ta till för att få ner temperaturen i sin lagrade spannmål. Genom att pumpa in kall luft under varma höst- och vinterperioder ska problemen med insekter och andra typer av tillväxter kunna motverkas.

”Har man tidigare upplevt problem med insekter så är man en av våra kandidater”, säger Per Christerson på Farm Mac. Även om kyla är dyrt så ska det ändå vara billigare än att gasa, och framför allt enklare än den risk som ett insektsangrepp alltid medför.

I takt med att klimatet förändras och vintrarna blir allt varmare ökar också problemen i spannmålslagringen.

Varma vintrar kan snabbt få många typer av insekter att frodas, och sätta stora ekonomiska värden på spel. Att ta in skadedjursbekämpande firmor som Anticimex kan bli dyrt när man slår ut kostnaden på varje lagrat ton.

Här ska nedkylning av spannmålen framstå som en betydligt billigare ”försäkring”, enligt Per Christerson på företaget Farm Mac i Skåne. Från och med den här säsongen hyr företaget ut kylaggregat av fabrikatet Weisshaar, som kan sättas in under 1-2 veckor för att kyla ner den inlagrade skörden till mer gynnsamma temperaturer.

Det mobila kylaggregatet är monterat på en släpvagn, och kopplas in direkt på elnätet. Därefter pumpas den kylda luften in i anläggningen via en slang, och vidare ner i lagrets ventilation. Förutom körbart golv kan det bland annat handla om teleskopiska rör eller liknande där luften på något sätt distribueras in i spannmålen.

Följer trenden

Med hjälp av mobila fläktar ska man komma långt i spannmålslager på 4 000-10 000. Fläktarna finns från flera tillverkare och i olika storleksutföranden.

Den första importerade modellen, Weisshaar GKT91, ska ha en kylkapacitet på 120 ton per dygn i snitt.

– Vi följer den allmänna trenden i samhället, där allt mer går mot uthyrning, och det här är en av få produkter inom spannmålshanteringen som går att hyra ut. Men det är också ett bra sätt för oss att testa marknaden, säger Per Christerson.

Varför ska man kyla spannmålen?

– Vi har sett ett par exempel i media där det har gått snett med insekter de senaste åren, och där tyskarna var för 30 år sedan är vi i Sverige nu. För att skydda spannmålen behöver vi komma ner mot 15 grader, eller egentligen 10 grader, för att vi ska få ett fullgott skydd.

– Men den största frågan är egentligen inte den kortsiktiga med insekterna utan vad som händer långsiktigt i spannmålsanläggningar i trä, som egentligen är så porösa att det både är svårt att sanera dem och framför allt rengöra dem, fortsätter Per Christerson, som i förlängningen tror att spannmål som lagras i träfickor kan bli svårt att sälja framöver.

ATL var med när ett spannmålslager fick gasas i Falkenberg tidigare i år.

Hög kilokostnad

Kylning är visserligen en relativt dyr teknik som har använts länge. I det här fallet uppskattar Per Christerson att det kommer att kosta upp mot 8-15 öre per lagrat kilo. Men det ska i sin tur ställas mot kostnaden för sanering och mögeltillväxt.

Till sist handlar allt om vad man har för akilleshälar. I stället för att bygga om hela sin anläggning kan det ibland räcka med att man lägger in ett luftkylt golv. På så sätt kan den här formen av kylning bli det verktyg som krävs när medeltemperaturen är högre än normalt.

– När frostnätterna blir färre är det också naturligt att hitta alternativ till att kyla spannmålen.

Som återförsäljare av olika lagringssystem är det kanske inte konstigt att Per Christerson är en stark anhängare av gårdslagring. Men när man sätter sig ner och räknar på det är det också en av de mest lönsamma investeringar man kan göra på en gård, säger han.

Konkurrerande kyllösningar finns också, och levereras bland annat av företag som Kalland Technology.

Snittkunden för den här typen av mobila anläggningar bör ha en lagringskapacitet på mellan 4 000-10 000 ton.

Fakta: Weisshaar GKT91

Weisshaar GKT91 har en kylkapacitet på upp till 210 ton spannmål per dygn. Snittet uppgår till 120 ton, eller 8 400 kubikmeter spannmål per timme. Effektbehovet ligger på 34 kilowatt medan säkringskravet är 50 ampere.