Väderstad gör nytt rekordår – trots corona

Omsättningen landade på 3,4 miljarder kronor, medan rörelseresultatet steg från 172 miljoner 2019 till 212 miljoner 2020. Tittar man på omsättningen, som når en ny rekordnivå, så har Väderstad ökat omsättningen med hela 43 procent mellan 2017 och 2020.

Det uppger företaget i ett pressmeddelande.

Resultatökningen kan delvis förklaras med kostnadsbesparande åtgärder, och minskade utgifter till följd av att många mässor har ställts in under året. Men företaget lyfter också fram det förlängda produktionsstoppet som ökade sommarledigheten med två extra veckor i somras, och som alltså genomfördes utan att årsomsättningen gick ner under fjolårets.

En stor del av vinsten väntas nu att återinvesteras i utveckling. Viktiga marknader som Sverige, Tyskland, Frankrike och Ryssland går fortsatt bra, men också Kanada där försäljningen nu beskrivs ha lyft rejält.