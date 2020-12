Hot: Mindre innovation

Coronakrisen satte inte bara all världens traktorfabriker på paus när inga fabriker fick fram delar under våren. Alldeles säkert bidrog det också till att 2020 inte bjöd på några större innovationer. I stället känns det som att flera tillverkare tvingades styra om produktionen för att koncentrera sig på kärnverksamheten snarare än att satsa på utveckling. Biogastraktorn sköts upp, och jag vet åtminstone om ett mindre märke som helt har dragit sig ur Sverigemarknaden på grund av Coronaeffekten. Lyckas inte tillverkarna bättre under 2021 kan viruset på sikt bli ett hot mot innovationskraften.

Nya Belarustraktorer lassas på frakttåg från fabriken i Minsk i mitten på februari 2020. Många av världens traktorfabriker kom strax därefter att pausa produktionen på grund av coronaviruset. I just fabriken i Minsk kom delar av arbetsstyrkan senare dessutom att gå ut i strejk efter landets omstridda presidentval.

Hopp: Precisionsteknik

Med risk för att verka tjatig, men den optiska utrustning som nu börjar komma för att precisionsbespruta ogräs känns väldigt spännande och innovativ. Flera tillverkare, däribland Bosch och BASF, har lovat att de ska börja lansera sina produkter på marknaden under 2021. Du som blir nyfiken och vill veta mer kan jag hänvisa till ATL:s stora kartläggning i ämnet som du hittar på ATL.nu. Sök på ”Åtta spännande precisionstekniker”.

Mycket hopp står till den nya tidens precisionsutrustning som ska döda ogräset.

Utmaning: Uteblivna mässor

2020 var året då alla jordbruks- och skogsmässor ställdes in. Innovationsforskaren Per Frankelius med flera har vittnat om lantbruksmässornas betydelse för att utveckla lantbruket. Ta bara en sån sak som att fiskodlaren Per Eke-Göransson fick upp ögonen för fiskodling på just en Hannovermässa så förstår du sprängstoffet i vad jag pratar om.

Själv har jag sammanfattat det som att det stora problemet med de uteblivna mässorna inte är ”all den teknik som vi visste att vi skulle få se (läs traktorer, gödselvagnar, plogar med mera). Utan det är all den teknik som vi nu helt har gått miste om och som vi nu kanske i värsta fall aldrig kommer upptäcka”. Att nå ut med informationen i en ny värld blir en stor utmaning även nästa år.