Små asiatiska traktorer, framförallt från Kina, har varit bubblare i den svenska registreringsstatistiken ett tag. Förra året tog sig kinesiska Lovol in på traktorernas tio-i-topplista med en hedrande åttondeplacering och 57 registrerade traktorer.

Med bland annat modellen MT 504 knep Lovol en åttondeplats i registreringsstatistiken. Det är en traktor som utmärker sig med en trevlig förarplats men också med enkel robust teknik.

Lovols intåg på listan skedde dessutom i motvind, eftersom marknaden för mindre traktorer generellt sett har minskat i Sverige. ATL bestämde sig därför för att testa en Lovol 50 för att ta reda på vad det är som gör den så populär.

Mekaniskt hela vägen

Att kika under motorhuven ger en svag nostalgikänsla. Det är så långt från commonrailteknik och styrenheter man kan komma. Den låga motoreffekten gör att Lovol MT 504 med sin egentillverkade fyrcylindriga motor duckar under kostnadsdrivande avgasreningsteknik och det mest avancerade som står att finna under huven är stoppmagneten för insprutningspumpen.

Lovol har en mycket tilltalande hytt med brett insteg och plant golv. Synd bara att ljudnivån är besvärande hög.

Växellådan är helt igenom mekanisk, och består av tre stegväxlar; hög-, mellan- och lågväxel. Detta kompletterat med frambackväxel där manöverspaken är placerad till vänster om ratten. Alltså en traktor väl lämpad för frontlastare. Trots traktorns lite enklare tekniska nivå hittar man våta skivbromsar och ett kraftuttag med både 540 och 1 000 varv per minut och elhydraulisk inkoppling. Fyrhjulsdriftens utformning är lite speciell. Ute vid hjulnaven saknas drivknutar och här finns ett slags portalaxellösning som dessutom fungerar som navreduktion.

En motoreffekt under 50 hästkrafter gör att Lovol MT 504 duckar under kostsamma krav för avgasrening.

Hydraulik utan elektronik

Hydrauliken har en helt igenom mekanisk manövrering. Trepunktslyften bak, mekaniskt reglerad med en lyftkraft på 910 kilo och dragkraftsavkänning via toppstången. Hydraulpumpen, kompletterad av en separat styrpump, har ett flöde på 42 liter per minut för trepunkt och yttre hydraulik, tillräckligt för de arbetsuppgifter den skall utföra. Standard är två dubbelverkande hydrauluttag bak som kompletteras av ett mittmonterat ventilpaket med tre funktioner när frontlastare är monterad.

Frontlastaren har tredje funktion och Eurofäste.

Modernt förpackad

Motorhuv som öppnas i ett stycke och en rymlig hytt med stora glasytor gör att traktorn känns modern. Plant golv och hängande pedaler lyfter också upplevelsen. Ett brett insteg och rejäl öppningsvinkel för dörrarna gör att det är enkelt att kliva i och ur. Väl på plats är sikten utmärkt i alla riktningar. Det som drar ner intrycket en hel del är en besvärande hög ljudnivå, så hörselskydd känns som ett nödvändigt tillbehör.

Sikten framåt är bra genom den stora framrutan.

Köp med trygghetskänsla

Köp av kinesiska produkter innebar tidigare ett risktagande vad gäller tillgången på reservdelar. Därför är det glädjande att se att det med traktorn medföljer en heltäckande reservdelskatalog, den första förutsättningen för att kunna beställa delar om något går snett. Med total avsaknad av elektronik är traktorn mest troligt också enkel att serva.

Lovol har nischat sig med en enkel och tilltalande produkt för kunder som bara vill ha en enkel och lättkörd traktor, utan en massa finesser som inte används. Perfekt som gårdstraktor på hästgården eller inomgårds till uppgifter som inte kräver allt för mycket muskelstyrka. Eller dragare i skogen som ett alternativ till ATV. Hydraulik får man på köpet.

Med enkel försäljningsorganisation och webbförsäljning har den ett pris väl under 200 000. Inte konstigt att försäljningen rusar.

Trepunktlyften bak med en lyftkraft på 910 kilo räcker till för att hantera betesputsen.

Fakta: Lovol M 504

Grundpris: 181 400 kr

Pris provkört ex: 219 900 kr

En heltäckande reservdelskatalog följer med traktorn om olyckan skulle vara framme.

Teknik (standardutförande)

Motor: Lovol

Antal cylindrar/volym: 4/3,2 l

Max. effekt: 36,8 kW/49,4 hk

Max. vridmoment: 186 Nm vid 1 600 rpm

Transmission: Mekanisk 12 växlar plus fram/back

Kraftuttag: 540/1000

Hydraulflöde: 42 liter per minut

Antal hydraulventiler: 2 (+3)

Vikt: 2 525 kg

Totalvikt: 3 750 kg

Längd: 4 136 mm

Höjd: 2 822 mm

Hjulbas: 1 990 mm

Standarddäck bak: 380/85R24

Standarddäck fram: 280/70R20

Volym bränsletank: 65 liter

Pris tillbehör

Frontlastare: 38 500 kr

Hitchkrok*: cirka 15 000 kr

* Tillgänglig hösten 2020

Garanti & service

1 års fabriksgaranti

Oljebyte motor: 200 timmar

Oljebyte transmission / hydraulik: 800 timmar

Nyckeltal

Kilo per hästkraft: 51

Kronor per hästkraft: 3 672

Kronor per kilo traktor: 71

(Beräknat på maxeffekt och pris i grundutförande)

Kinesiska Lovol är en liten traktor på 50 hästkrafter.

3 Plus

Enkel teknik

Rymlig förarhytt

Plant golv och hängande pedaler

3 Minus

Besvärande hög ljudnivå i förarhytt

Liten bränsletank

Utsatt placering för hydraulkomponenter