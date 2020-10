Fendt 943 MT är en traktor med en väl avvägd blandning teknik från Caterpillar Challenger och Fendt.

Fendt 943 är en vidareutveckling av Caterpillars Challenger traktorer som såg dagens ljus redan 1986. 2002 köpte Agco Caterpillars traktortillverkning och 2017 var det dags för den första bandaren i Fendts färger.

7-cylindrig Agco Power-motor

Bandaggregatet är ett arv från Challenger traktorerna men med en hjulbas som är 13 centimeter längre.

Under huven härskar en 7-cylindrig Agco Power-motor med en cylindervolym på 9,8 liter försedd med dubbla fasta turboaggregat. Den första turbon matar via mellankylare turbo nummer 2, som via en efterkylare förser motorn med kyld luft. Det är en enkel och driftsäker teknik. Motorn är en utpräglad lågvarvsmotor med nominell effekt vid ett så lågt varvtal som 1 700 varv per minut. Maximalt vridmoment på 1 921 newtonmeter erhålles däremot vid relativt höga 1 450 varv per minut. Med fasta turboaggregat och relativt litet konstanteffektområde mellan 1 600 och 1 700 varv per minut låter man i stället den steglösa transmissionen få göra det jobb som den är avsedd för. Avgaserna renas med kyld avgasrecirkulation och SCR-teknik.

Steglös transmission

Banden finns i bredder på 25, 30 och 34 tum.

Den steglösa transmissionen, en TA300T, är en variant på den transmission som sitter i Fendts 1000 serie. Den klarar med dubbla hydrostatmotorer hela hastighetsområdet från stillastående till 40 kilometer i timmen utan efterföljande mekaniska växlar. Vid hastigheter över 20 kilometer i timmen kopplas den ena motorn bort och transmissionen fortsätter att driva med bara en hydrostatmotor. Transmissionen har också differentialstyrning som får ett av banden att antingen rotera snabbare eller långsammare. De två banden som kan erhållas i tre bredder och hjulbasen är 2,56 meter. Bandställens främre del är avfjädrad via en pendlande tväraxel försedd med spiralfjädrar.

Dubbla hydraulsystem

Kylpaket med tryckande fläkt från Fendts 1000 serie. Tas sidokåpan bort är det enkelt att blåsa rent.

Standard är lastkännande hydraulsystem med ett pumpflöde på 220 liter per minut. Sex bakre hydraulventiler är standard. Fyra manövreras med paddelreglage och två via joystick. Som tillval finns dubbla hydraulpumpar uppdelade i två kretsar med ett flöde på sammanlagt 440 liter per minut. Trepunktslyften har en lyftkraft på 11,5 ton. Draftregleringen styrs av transmissionens belastning i stället för att mäta den kraft som påverkar trepunktens dragarmar. Precis som för övriga Fendt arbetar hydraulsystemet med separat olja.

”Fendt-känsla”

Den 7-cylindriga Agco Power-motorn är utrustad med dubbla turboaggregat utan styrning. Det ger en spetsigare vridmomentkurva och mindre konstanteffektområde, men sannolikt också ett lägre underhållsbehov. Dubbla generatorer ger sammanlagt 300 Ampere.

Trots att förarhytten har sitt ursprung från Challenger så andas den Fendt-känsla. På höger armstöd sitter den stora Varioterminalen, en klassiker vid det här laget. Skärmen som kan delas in i fyra hälfter innefattar också autostyrningen. På armstödet sitter joystick för manövrering av transmission, motorvarvtalsminne och farthållare. Förarhytten är gummiupphängd fram med mekanisk fjädring bak. Det går att förnimma bandaggregatets rörelser i förarhytten, och en hyttfjädring av samma snitt som de större hjulmodellerna hade varit önskvärt. Traktorns ljudnivå är också högre än den man normalt är van vid.

Okomplicerad dragare

För att blåsa rent kylpaketet sitter ett tryckluftsuttag strategiskt placerat på den vänstra motorbalken.

Fendt 943 MT sticker inte ut med en massa funktioner som många gånger inte kommer till användning utan erbjuder en komfortabel dragare som med enkel och beprövad teknik är byggd för de stora tunga jobben.

Batterierna enkelt åtkomliga under kylfläkten.

Fendt 943 MT

Grundpris: 4 695 500 kr

Pris provkört ex: 5 188 900 kr

Teknik (standardutförande):

Motor: Agco Power (steg 4)

Antal cylindrar/volym: 7/9,8 l

Maxeffekt (enl. ECE R120): 317 kW/431 hk

Max vridmoment: 1921 Nm/1450 rpm

Transmission: Steglös

Kraftuttag (extra): 1000/1000E

Hydraulik: 220 (extra 440) liter per minut

Vikt: 15 170 kg

Tillåten totalvikt: 20 900 kg

Längd: 5 993 mm

Höjd: 3 515 mm

Hjulbas: 2 565 mm

Bandbredd: 635 mm

Volym bränsletank: 681 liter

Volym Adblue tank: 71 liter

Föredömligt bekvämt. Oljekontrollerna utförs enkelt och bekvämt via siktglas.

Pris tillbehör:

Vario-Guide standard: 19 900 kr

Brett framhjul: 16 600 kr

34 tums band: 77 400 kr

Motvikter 1690 kg: 72 400 kr

Hjulvikt fram: 123 900 kr

Hyttfjädring deluxe: 12 200 kr

Dubbla hydraulpumpar (430 liter): 43 500 kr

Brett bra insteg till förarhytten. Stora glasytor ger bra sikt.

Plus:

Mycket god sikt

Siktglas för oljekontroller

Servicevänligt kylpaket

Rymlig förarhytt

Som standard har Fendt 943 MT sex hydrauluttag bak med ett hydraulflöde på 220 liter per minut. Som extra kan traktorn utrustas med dubbla pumpar och ett flöde på 440 liter per minut.

Minus:

Ljudnivå

Hyttfjädring

”En-bandsdrift vid svängar

ATL provkör Fendt 943 Vario MT.

Garanti & service:

Två års garanti. 5 års maskinskadeförsäkring.

Oljebyte motor: 400 timmar

Oljebyte hydraulik: 2000 timmar

Oljebyte transmission: 2000 timmar

Nyckeltal:

Kilo per hästkraft: 35,2

Kronor per hästkraft: 10 893

Kronor per kilo traktor: 309

(Beräknat på maxeffekt och pris i grundutförande)