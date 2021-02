ATL:s fyrhjulingsexpert Per Johansson tycker att en enkel vagn med vinsch kan göra väl så stor nytta som en dyr vagn med griplastare.

Den nya harven från Pro-Terra har en rulle med galler längst bak för att packa underlaget lagom mjukt. Andra harvar har en planka som jämnar till. Rullen är speciellt framtagen för underlag med textil.

I övrigt har harven dubbla rader pinnar, 25 stycken totalt. Tycket på pinnarna och rullen går att justera individuellt med hjälp av skruvar och vevar. Priset är 24 000 kronor, plus moms.

– Det gäller att skapa ett behov. Det gäller att hitta på nya grejor. Som man kan ha användning för, säger ägaren Peter Grimstedt.

Pro-Terra var tidigare Hondas hovleverantör av vagnar och redskap. För fem år sedan bröt sig Peter Grimstedt loss och satsade på ett eget varumärke.

– Honda är ju bra och stora, men de står bara för nio procent av marknaden. Då finns det 90 procent till att jobba på.

Pro-Terra har också plogar, flakvagnar och timmervagnar. Och fler nyheter på gång. Plogarna ska utvecklas med hydraulik och vinkling och snöblad. Peter Grimstedt klurar också på en längre och smalare flakvagn. Men det gäller att hålla det enkelt. För att hålla nere kostnaderna och vikten.

– Allt går att bygga och göra. Men det rusar lätt i väg i pengar. Och fyrhjulingarna är egentligen inte byggda för att dra tungt.

ATL:s fyrhjulingsexpert Per Johansson har lånat hem flera olika vagnar för att testa på sin gård. Han har vissa svårigheter att justera ridhusharven till belåtenhet. Däremot gillar han den enkla timmervagnen med ett eget elsystem kopplat till en vajervinsch.

Vagnen Pro-Terra TL1200 Big Kit kostar under 35 000 kronor, ex moms. Och gör enligt Per Johansson väl så mycket nytta som en dubbelt så dyr griplastarvagn.

– Jag tycker faktiskt att de är dyra till det lilla man gör med kranen, säger han.

– Det är fantastiskt smidigt när man ska plocka vindfällen, men den enklare vagnen fungerar kanonbra i det lilla, även om den inte gör några underverk.

Vikten på vagnarna är ett problem. Avancerade vagnar väger mycket. Och en ATV kan enligt tillverkarna normalt inte dra mer än 600 kilo. Och följer man lagstiftningen får ett släp efter en terränghjuling inte väga mer än cirka 750 kilo i skog och mark.

Lätt hänt med överfullt ekipage

Men varje dag kör Per Johansson med en ICB-tank med sjövatten till sina köttdjur. Och en timmervagn väger upp till 400 kilo, sedan kommer timmerstockarna till. Släpvagnarna lastar mycket grus. Det är lätt hänt att ekipaget väger mer än vad som är tillåtet.

– Lagstiftningen fungerar inte som den är i dag, kanske måste den ändras, säger Per Johansson, och konstaterar att hög vikt är en säkerhetsfråga.

– Så vi får verkligen tänka till när vi kommer upp i sådana vikter. Maskinens köregenskaper förändras jättemycket när vi har stora tunga grejer som drar efter och skjuter på när vi kör nedför.

Flakvagnarna inbjuder också till att låta familjen eller jobbarkompisarna åka med. Men det är inte generellt tillåtet.

Enligt Trafikförordningen får man inte köra ut på vanliga vägar. Men på enskilda vägar som endast i mindre omfattning används av allmänheten för trafik får passagerare tas med på släp efter terrängregistrerade fyrhjulingar.

– Den dagen det händer något och någon ramlar av, då står du där som förare. Man ska verkligen tänka till så att folk inte kan ramla av, säger Per Johansson.

Så mycket får en ATV dra

För terräng- och traktorregistrerade fyrhjulingar finns ingen gräns för vad man får dra om släpen är bromsade.

Obromsade släp får inte väga mer än ATV:n på väg, och inte mer du dubbla fyrhjulingens bruttovikt i terrängen.

Det betyder att ett obromsat släp efter en typisk ATV inte får väga mer än drygt 300 kilo på vägen och 750 kilo i skog och mark.

Källa: Trafikförordningen.