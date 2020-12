Svegro säljer 5,5 miljoner basilikaplantor om året och har det som sin största produkt.

Det är viktigt att skörda på exakt rätt dag, såväl som för intäkterna som för hållbarhetsarbetet:

– Är plantan för stor ryms den inte i vår förpackning och är den för liten så vill inte kunderna köpa den, säger Lisa Lindström, odlingschef på Svegro.

Under ett halvårs tid har de nu testat hur artificiell intelligens, AI, kan hjälpa dem att lyckas bättre med basilikaodlingen. Målet har varit att få fram en lika bra produkt, men med minskat svinn. Och det har gått över förväntan.

Svegro samlade redan på en mängd data, men tog hjälp av Erik Fredlund som jobbar på IT-företaget Codon. Tillsammans byggde de ett program anpassat för Svergros odlingar.

Tillsammans med IT-företaget Codon har de byggt en sorts ”Svegro-algoritm”, som förenklat beskrivet är ett dataprogram som övar för att bli bättre och bättre på sin uppgift.

Algoritmen arbetar genom att fösa ihop en mängd odlingsdata som Svegro redan samlar in i växthusen, och analyserar dem. Dessutom har algoritmen fått ”ögon” genom att kameror har monterats ovanför basilikaplantorna. Bilderna fångar plantornas utveckling i realtid.

– Det här hjälper oss så att vi får en prognos på hur stora grödorna är när de ska skördas, säger Lisa Lindström.

Svegro har odlingsytor på nästan 45 000 kvadratmeter i växthusen på Mälaröarna utanför Stockholm. De håller fanan högt när det gäller hållbarhet. På tre år har de halverat svinnet och minskat energiåtgången med en femtedel, utan hjälp av AI.

”Vi hållit fokus på helheten och intresserat oss för värme, ljus, näring med mera i AI-projektet”, säger Lisa Lindström, odlingschef på Svegro.

De har testat sig fram och studerat vad som händer om temperaturen sänks några tiondels grader i växthusen. Men problemet har varit hur de ska kunna mäta förändringarna.

– Vad gjorde de här 0,3 graderna vi ändrade? Det är ganska svårt för oss att se med ögonen vad resultaten blir, säger Lisa Lindström.

– Vi har kommit så långt det har gått utan att ta hjälp av AI, fortsätter varuförsörjningschefen Kristin Orrestig.

Kameror över odlingsbäddarna

Svegro gick in med eget kapital för att komma i gång med algoritmbygget men fick också 300 000 kronor i stöd av statliga innovationsmyndigheten Vinnova.

Kristin Orrestig är varuförsörjningschef på Svegro.

Nu ska Svegro fortsätta att investera i tekniken med eget kapital. De ser ett 20-tal produkter som de kan använda AI-modellerna på med samma fina resultat – och det blir inte särskilt dyrt, menar Lisa Lindström:

– Vi har gjort det på ett ganska billigt sätt. Vi har lagt väldigt lite pengar på hårdvara i det här projektet. Det som vi har betalat för handlar om programmering och konsulttimmar.

I vissa fall fick de tänka om under pilotprojektets gång. Det gick till exempel inte att sätta kamerorna så nära odlingsbädden som planerat. Men det löste sig ganska bra ändå. De ville mäta gulheten i bladen och söka efter ojämna storlekar på plantorna och det lyckades tekniken upptäcka ändå.

– Det är ofta det som leder till svinn hos oss. Så vi tycker ändå att vi lyckades fånga upp problematiken ganska bra, säger Lisa Lindström.

Svegro odlar ett tjugotal olika grödor i växthusen på Mälaröarna utanför Stockholm.

”När är din gröda bra?”

Företaget sparar redan mängder av data från sina odlingar, till exempel har de flera temperaturdatorer som varannan sekund lagrar information. Men AI-projektet hjälpte dem få en samlad bild av läget, lite som en digital storstädning.

– Det är en puckel att klara det först. Att sätta upp systemet och få ordning på det, erkänner Kristin Orrestig.

Svegro ska nu rulla ut AI-systemet till fler grödor i växthusen. De har inga planer på sälja tekniken vidare, men de hoppas att fler i branschen ska våga börja använda AI i produktionen.

Vilka odlare kan ha nytta av AI, tror ni?

– Egentligen alla som har en specifikation för sin produkt om hur den ska se ut när man säljer den, säger Lisa Lindström.

Kristin Orrestig fyller i:

– När är din gröda bra? Har du den parametern och kan stoppa in dina data på ett systematiskt sätt så går det ju att använda samma modell för en bredd av produkter.

På tre år har Svegro halverat sitt svinn och minskat sina energikostnader med 20 procent. Målet med AI-projektet var att lyckas ännu bättre med klimatarbetet.

Precisionsodling med hjälp av AI

Målet: Att anpassa åtgärder och insatser för att alltid få fram samma storlek och kvalitet vid en bestämd tidpunkt. Detta även om odlingsförutsättningarna ändras på grund av årstid eller skiftande kvalitet på insatsvarorna.

Hur: Samarbete med ett IT-konsultbolag som hjälpte företaget att hitta all odlingsdata och skapa en modell för att analysera odlingsresultatet på ett relevant sätt. Ett exempel: Detta datum såg grödan ut såhär och under dessa förutsättningar – vilket ledde till följande resultat. När all data väl är på plats kan algoritmen börja träna sig i att förbättra sig på uppgiften.

Svegros växthus är 55 000 kvadratmeter, och på 45 000 kvadratmeter av dem odlas det på. Största produkten sett till försäljningsvolym är basilika i kruka.

Svegro AB

Gör: Växthusodling av ekologiska sallater och örter i kruka, förädling av potatis och egna varor.

Omsättning 2019: ca 274 miljoner kronor.

Resultat efter finansnetto: 18,6 miljoner kronor.

Antal anställda: Cirka 90.

Källa: Årsredovisningen 2019