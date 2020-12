Snart köpläge på nya maskiner

– Syftet är att upprätthålla investeringsnivån under pandemin, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till ATL.

Planerar du att köpa nya inventarier nästa år kan du också se fram mot en skattereduktion när regeringen planerar att elda på ekonomin.

Har du läst budgetpropositionen för nästa år? Det borde du kanske göra. En av raderna är nämligen extra intressant för den som vill maskininvestera.

På sidan 24 skriver regeringen att de har för avsikt att återstarta svensk ekonomi genom en särskild skattereduktion för företagare, som investerar i nya inventarier – i klartext allt från nya maskiner på lantbruken till nya frysar i matbutikerna.

Exakt hur förslaget ska utformas är ännu inte klart. Förslaget gick nyligen ut på remiss. Men intentionen är att snabbt elda på ekonomin igen genom att öka företagens köpförmåga.

Om jag planerar att köpa en ny traktor eller gödselspridare om några år, kan jag då använda den här möjligheten för att tidigarelägga den investeringen?

– Svaret på den frågan är ja, i alla fall när det gäller traktorer, men jag tror även att gödselspridare och skördetröskor kommer att omfattas. Det som krävs för att ta del av skattereduktionen är att varan ska ha ett anskaffningsvärde på minst 24 000 kronor och att man planerar att använda sakerna i mer än tre år. Då bör även en gödselspridare ingå i det. Man får heller inte köpa från en närstående, säger Magdalena Andersson till ATL.

Vad finns det för andra begränsningar?

– Det gäller inte mark eller byggnader, men däremot inredning, som spiltor och mjölkningsanläggningar.

Statens kostnader för förslaget väntas uppgå till 5,5 miljarder kronor 2021, samt 1,4 miljarder kronor 2022 och 0,1 miljarder kronor 2023. Om allt går som planerat ska den nya lagen träda i kraft den 1 januari 2022. Tanken är sedan att skattereduktionen ska uppgå till 3,9 procent av underlaget.

– Reglerna träder i kraft 1 januari 2022, men det gäller för saker som man köper in under 2021. Syftet är att upprätthålla investeringsnivån under pandemin.

Skattereduktionen ska sedan tas upp i deklarationen, men först under 2022.

Bedömare som ATL har pratat med höjer dock ett varningens finger för att marginalerna kan ätas upp om handlarna samtidigt passar på att höja sina priser. Därför kan också inventarier med fasta listpriser, som inte prisjusteras och förhandlas, så klart vara extra intressanta eftersom det då står klart redan på förhand vad man kommer att spara på tidigareläggandet.

Omvänt går det så klart även, i teorin, att skjuta på investeringen till efter årsskiftet.

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet, tipsar om att det är viktigt att man har en skatt att dra av för att man ska dra nytta av skattereduktionen.

Viktigt tänka på skatten

Elenore Wallin, som är företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet, och som även svarar på läsarfrågor här i ATL, uppger att mycket fortfarande är oklart, och att det därför är svårt att kommentera förslaget. Men hennes bedömning är att det troligtvis kommer att krävas en djupare analys för att avgöra hur enskilda lantbruksföretagare kan dra nytta av skattereduktionen. Efter att ha rådgjort med kollegor, tolkar hon det också som att det är först 2023 som man kan förvänta sig att ta del av pengarna i så fall.

– Så det är lång framförhållning. Dessutom rör det sig om relativt små belopp, och ska du dra nytta av det måste du också ha gjort en vinst för att ha någon skatt att dra av. Det är med andra ord samma som med rotavdraget.

Hon tror därför inte att den nya skattereduktionen kommer att påverka investeringstakten i lantbruket nämnvärt. Planerar man däremot att köpa en traktor ändå, ska man så klart passa på att göra det om man kan dra nytta av reduktionen.

– Investerar man en miljon blir det 39 000 kronor vilket inte är mycket för ett lantbruksföretag. Det kan säkert vara intressantare för andra typer av företag som ska investera. Sen får det heller inte kosta mer i ren administration än vad man tjänar på det. På rotavdraget, som är 30 procent, märks det nog mer.

Fakta: Skattereduktionen

Skattereduktionen ska enligt förslaget uppgå till 3,9 procent för inventarier som har ett anskaffningsvärde på minst 24 000 kronor. En grundregel är att man ska planera att använda sakerna i mer än tre år. Enligt regeringskansliet behandlar riksdagen fortfarande budgeten, inom ramen för de stommar som redan är beslutade. Däremot finns det i nuläget inget som tyder på att en majoritet i riksdagen skulle gå emot förslaget, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Läs mer om förslaget på regeringens hemsida.

Avslutningsvis följer några räkneexempel med skattereduktionen inom parentes.

50 000 kr (1 950 kr)

400 000 kr (15 600 kr)

1 000 000 kr (39 000 kr)