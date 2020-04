Snart premiär för ny robot i miniformat

2020-års version av Tom är betydligt större än de första prototyperna som användes för att testa konceptet.

Här är allt vi vet om Small Robot Company. Texten uppdateras löpande i takt med att det kommer ny information.

April 2020

Det brittiska startuppbolaget Small Robot Company har nyligen meddelat att de har börjat förbereda sina produkter för en kommersialisering. Som ett första delmål ska tio robotar produceras tillsammans med en underleverantör, som också ska anpassa produkten inför en eventuell masstillverkning. Sedan tidigare pågår fältförsök på 20 gårdar i Storbritannien. Företagets robotserie består i dag av tre produkter; med de udda namnen Tom, Dick och Wilma, som tillsammans sköter var sin arbetsprocess på fältet. Tanken är att den första flottan ska vara i kommersiell drift i oktober 2020.

Förhoppningen är att analysroboten Tom, som blir först ut, ska serva omkring 2 000 hektar när alla enheter är i drift i januari nästa år.

Liten har blivit stor

Fördelen med små fältrobotar är framför allt att de ska ge lägre bränsleförbrukning och mindre markpackning. Sedan ATL senast skrev om projektet i januari 2019 har det hänt en hel del.

Analysroboten Tom, som då inte var större än en cockerspaniel, har nu växt i storlek och blivit allt mer lantbruksanpassad, vilket inte minst märks på att den har fått högre markfrigång.

Dessutom har såmaskinen Harry rensats bort från hemsida och i stället ersatts av det artificiella datorsystemet Wilma som ska hålla ihop all analys och koordinera alla arbetsinsatser.

Dick, som mer eller mindre ser ut som en ogräsbekämpande spindel, presenteras nu också som en icke kemikalieanvändande sådan i spåren av glyfosatdebatten.

Kan bokas för demokörningar

Vad gäller analysroboten Tom ska den gå att boka för demokörningar i Storbritannien redan i dag. Roboten väntas snart bli fullt autonom, enligt företaget, och ska i drift ha förmågan att analysera och kartlägga 20 hektar per dag.

Kapaciteten i dataöverföringen ska uppgå till 6 terabyte per dag medan framdriften sköts av elmotorer som får sin energi från ett batteri.

Om allt går enligt planerna ska den ogräsbekämpande roboten komma nästa år, alltså 2021.

Är du intresserad av lantbruksrobotar rent generellt kan vi också tipsa om att den första kommersiella lantbruksroboten nu är i drift i Sverige. Roboten är utvecklad av danska Farmdroid och kommer att rulla på Stora Juleboda gård.

Här nedan kan ni också se ett utdrag av tidigare texter om Small Robot Company från ATL:s arkiv.

Farmdroid är en dansk robot som nu rullar komersiellt i Sverige.

Januari 2019

Analysroboten Tom är inte större än en cockerspaniel, och åker ut på fältet för att med två centimeters noggrannhet analysera hur grödan och ogräset breder ut sig och vilka näringsbehov som finns. I ett uppkopplat system ska den sedan skicka signaler till växtskyddssprutan Dick, som därmed får möjlighet att utföra sina åtgärder där de verkligen behövs. Robotarna är tänkta att drivas på batterier, men dieseldrivna versioner övervägs också.

Den spindelliknande såmaskinen Harry är betydligt större, här tillsammans med delar av utvecklingsteamet.

Planen är att precisionssprutan ska testas i fält redan under den första halvan av 2019, medan den digitala precisionssåmaskinen Harry, som blir sist ut, ska vara klar för inledande tester runt årsskiftet. Maskinen ska fungera som en avancerad fröskrivare som ska klara av att så med precision och utan någon djup och kostsam jordbearbetning. Under utvecklingsfasen ska synpunkter från hundra lantbrukare sedan lägga grunden till större kommersiella fältförsök under 2021.