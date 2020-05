Slitstarka Magnum ger järnet

Wictor Fyrbonde med Case IH 7220 Magnum Pro från 1997, som gått 6 000 timmar. Den fixar spannmålstransporterna och då kommer den 18-stegade fullpowershiften väl till pass. Den raka pipan är specialbeställd av Ferrita i Köping.

En röd traktor och vagn kommer stormande över fälten runt Fyrbondegården utanför Ödeshög i Östergötland. Det är en Case IH 7220 Magnum Pro, det vill säga Magnum serie två – en riktig jänkartraktor från 1990-talet.

Vid ratten sitter Wictor Fyrbonde. När han saktar ned till tomgång mullrar det dovt från den stora sexcylindriga motorn. Han stannar och hoppar ut.

– Det här är min favorittraktor. Rakt rör, 18-stegad fullpowershiftlåda och träknopp på powershiftspaken. Hur bra kan det bli, frågar sig Wictor Fyrbonde.

Ja, en fetare och mer välbehållen Magnumtraktor är svårt att hitta. Det är en 1997:a och den har gått runt 6 000 timmar.

Men vad är det för brutal pipa?

– Den har vi specialbeställt av Ferrita i Köping. Det är ett företag som är specialiserat på rostfria avgassystem till extrembilar och lastbilar, berättar Wictor Fyrbonde.

Däcken på den här Magnumtraktorn är ett kapitel för sig. Fram sitter BKT 710/50R30.5 och baktill Trelleborg 710/70R38.

– Traktorn går i dag enbart på landsvägskörning och den är alltid kopplad till Metsjö Meta Flex 24-lastväxlarvagnen. Med BKTs landsvägsdäck fram går traktorn mycket bättre än vad den gjorde med de gamla däcken. BKT-däcken är också mycket intressanta prismässigt, konstaterar Magnus Fyrbonde, farbror till Wictor.

Nu är den här Magnumtraktorn inte den enda på Fyrbondegården. Här finns två till och alla används i skarpt läge i lantbruket.

– Alla våra Magnum är modell 7220 och de har gått mellan 6 000 och 10 000 timmar. Vi har haft dem nästan sedan de var nya och de bara går och går. Vi har bytt topplockspackningen på en av dem och det tror jag är det enda stora som vi behövt fixa, konstaterar Wictor Fyrbonde.

Något vassare motor

Två av Magnumtraktorerna är Pro vilket innebär något vassare motor. Magnum Pro-serien lanserades 1997.

– Magnum nummer två får ibland rycka in framför någon av balpressarna. Men där har den inte så mycket att säga till om i jämförelse med dagens moderna traktorer som har fler hästkrafter och steglös växellåda. Utvecklingen har ju gått framåt under 20 år, konstaterar Wictors far Anders Fyrbonde.

Den tredje Magnum-traktorn, som ofta får skitjobben, är en vanlig Magnum från 1995. I dag står den med en propelleromrörare vid en stor gödselbassäng. Hur många gårdar finns det i Sverige som har tre Magnum?

Tidigare fanns det faktiskt ytterligare en Magnum på Fyrbondegården. Det var en 7120 men den är såld. Men det finns inga som helst planer på att sälja eller byta någon av dagens tre Magnum-traktorer.

Den andra Magnum, Case IH 7220 Magnum Pro från 1997, som gått 6 000 timmar, har Twindäck runt om och modernt drag så klart.

Föds i slutet av 1980-talet

Man kan säga att legendaren Magnum föds när Texas-företaget Tenneco köper IHs hela lantbruksdivision i slutet av 1984. Beskedet skapar chockvågor i traktorvärlden och framför allt IH-folket är förtvivlade.

Under 1985 bildar Tenneco ett nytt dotterbolag av sitt eget traktormärke Case och det nyköpta IH. Det blir världens näst största lantbruksmaskinföretag och i det nya bolaget är IH betydligt större än Case. Namnet blir Case International och så småningom Case IH.

Redan från början utlovas en ny revolutionerande stor traktorserie som framför allt ska ta upp konkurrensen med John Deere, som under 1970- och 1980-talen dragit ifrån IH rejält. Under två år surrar rykten och det sprids bilder på en riktig ”hjortdödare” vid namn Magnum.

På det stora återförsäljarmötet i Denver, Colorado, USA i augusti 1987 är det då äntligen dags. Case IH-återförsäljarna är samlade för att få se bomben. Den nya traktorserien består av fyra Magnum-modeller, 7110, 7120, 7130 och 7140 och de presenteras under pompa och ståt. Alla modellerna har samma hytt, motorhuv, hjulbas och framaxel. Det som skiljer är differentialerna, slutväxlar och kraftuttagen för att klara de olika stora motoralternativen.

Magnum nummer tre, Case IH 7220 Magnum från 1995, som gått 10 000 timmar, driver en propelleromrörare vid gödselbassängen.

Motorn utvecklas av Cummins

Den nya Magnum-motorn har utvecklats av Cummins och den har varit känd i flera år. Alla fyra modellerna har turboladdade sexor och storebror 7140 har även intercooler.

Motoringenjörerna menar att detta ska vara en slitstark, kompakt motor som har gått om reservkraft vad gäller vridmoment och cylindervolym. Men det är nog fullpowershiftlådan som är mest eftertraktad. Magnum har en 18-stegad låda som är helt kopplingsfri och nu får John Deere se upp.

Försäljningen av Magnum får en succéartad flygande start. USA:s sydstater tar täten och 7120 och 7130 är bästsäljarna. Däremot finns det återförsäljare som efter ett par år börjar klaga på att verkstäderna står allt mer tomma. De är vana vid att ha gott om jobb med att byta IH-snabbväxlar och IH-drivlinor. Magnums fullpowershift får de inte in för renovering speciellt ofta.

Men barnsjukdomar finns. Den första avgaspipan vid hyttstolpen orsakar ett stort antal bränder, framför allt när traktorn körs i dammiga förhållanden. Den första fullpowershiftlådan har bara två växlar bakåt och det ändras till fyra i maj 1989.

De problem som många nya traktorserier råkar ut för händer däremot inte alls på Magnumserien.

Fyrbondegårdens logga sitter perfekt på motorhuven även på Magnum.

215 hästkrafter

I slutet på 1990 släpper Case IH ut ett antal ”stor-Magnum” på test runt Memphis, Tennessee, USA. De fyra första Magnum-modellerna har visat sig hålla bra, nu vill företaget se hur en större starkare modell fungerar. I november 1991 har testen fallit ut så bra att det blir stor lansering av Big Magnum 7150.

Med sina 215 hästkrafter anses den vara marknadens starkaste konventionella traktor när den lanseras. Den klassiska Cumminsmotorn har fått ny turbo och bränslepump för att ge fler hästkrafter. Drivlinan är också förstärkt. Case IH-ingenjörerna är så säkra på att 7150 ska hålla att modellen får en fabriksgaranti på 5 000 körtimmar, alternativt fem års körning.

1994 är det dags för Case IH att lansera nya Magnum 7200-serie med fem nya modeller från 7210 upp till 7250. Det är däremot väldigt få förändringar mot föregångarna, det är mest ett ansiktslyft. Men varför ändra det som garanterat fungerar, som Case IH-ingenjörerna uttrycker sig. Flera av första generationens Magnum har redan passerat 10 000 körtimmar i USA och varken motor eller drivlina är rörda.

Men på några punkter är de nya Magnumtraktorerna upphottade. Lyftkraften i dragstängerna har förbättrats rejält. Dieseltanken har blivit större och dessutom har priset höjts.

Fyrbondegårdens tre Magnum-traktorer är från den här 7200-serien och i vissa områden i Sverige såldes det väldigt många Magnum. Vadstena/Mantorp i Östergötland hade rykte om sig att var Sveriges Magnumtätaste på 1990-talet.

Fotnot: Den här artikeln har tidigare publicerats i Traktor Power.

Magnum Case IH 7220 Pro

Tillverkare: Case IH, Racine, Wisconsin, USA.

Svensk importör: Lantmännens Maskin AB, Malmö.

Tillverkades: 1994–1996, Magnum 7200-serie.

Motor: Sexcylindrig 6T-830 CDC-diesel med turbo.

Cylindervolym: 8,3 liter.

Motoreffekt: 169 hästkrafter på kraftuttaget.

Bränsletank: 360 liter.

Växellåda: Fullpowershift 18 fram/4 back.

Däck fram: BKT 710/50R30.5, på detta exemplaret.

Däck bak: Trelleborg 710/70R38, på detta exemplaret. Finns dubbelmontage.

Hjulbas: 3,00 meter.

Längd: 5,10 meter.

Bredd: 2,27 meter.

Höjd: 3,00 meter.

Frigångshöjd: 422 millimeter.

Vikt: 7,9 ton.

Föregångare: Case IH 7120.

Magnumflottan

Här är Fyrbondegårdens tre Magnum:

• Case IH 7220 Magnum, 1995, 10 000 timmar.

• Case IH 7220 Magnum Pro, 1997, 6 000 timmar.

• Case IH 7220 Magnum Pro, 1997, 6 000 timmar.