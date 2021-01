Totalt inregistrerades det 4 959 lastbilar över 16 ton under 2020. Det är en minskning med 25 procent jämfört med 2019.

De helt dominerande märkena är Scania med 2 247 stycken och Volvo med 2 093 stycken. Trean Mercedes-Benz kom upp till 379 nya lastbilar. Tillsammans har de svenska lastbilsmärken över 90 procent av marknaden i landet. Det visar ny statistik från Bil Sweden.

”Minskningen avspeglar konjunkturläget, där en ökad e-handel och relativt stabil byggkonjunktur med en stark anläggningsmarknad hållit upp efterfrågan medan andra industrisektorer har haft en svagare konjunktur. Nedstängningen under kvartal två har dock minskat årets utbud. Under året har flera lastbilstillverkare lanserat elektriska fordon med produktionsstart under 2021, vilket visar på att omställningen nu även tar fart bland tunga fordon”, säger Mattias Bergman, vd på Bil Sweden i ett pressmeddelande.

Lastbilsåret 2020

Registreringar av lastbilar 16 ton och över

Scania 2 247 (-23,5 procent)

Volvo 2 093 (-20,6 procent)

Mercedes-Benz 379 (-42,7 procent)

MAN 128 (-38,2 procent)

DAF 81 (-46,4 procent)

Iveco 7 (-56,3 procent)

Övriga 24 (–44,2 procent)

Källa: Bil Sweden