Så slår coronakrisen mot maskintillverkarna

Fabriker som stänger ner och leveranser som inte kommer fram. Coronakrisen slår just nu hårt mot flera västerländska maskintillverkare.

JCB har återigen stängt ner sina fabriker i Storbritannien.

JCB var tidigt ute med att stänga ner sina fabriker i Storbritannien efter att coronaviruset först börjat spridas i Kina. Knappt hade produktionen återupptagits innan andra företag stod på tur. Volvo Lastvagnar, Daimler och Scania har stängt ner stora delar av sin produktion, liksom tunga underleverantörer som Bosch och Continental.

Var det inte materialbristen som fick fabrikerna att permittera, så var det den allmänna uppmaningen att hålla stängt.

Slår mot traktorfabrikerna

Inte heller de stora västerländska traktortillverkarna har förskonats.

Till de värst drabbade hör CNH, med varumärken som Case IH och New Holland, som har valt att stänga ner produktionen under två veckor med start den 20 mars. Beslutet påverkar flera av koncernens industrigrenar som jordbruk, entreprenad och kommersiella fordon, men däremot inte produktionen av mindre seriekomponenter.

Även Claas och Agco har tagit liknande beslut, liksom JCB som återigen har stängt ner produktionen för att anpassa sig till det nya globala orderläget.

I coronakrisens spår har Claas stängt ner sin tröskfabrik.

Claas stänger ner

Claas produktionsstopp omfattar bland annat verksamheten vid fabriken i Harsewinkel, som är huvudnav för produktionen av tröskor, självgående fälthackar och den största Xerion-traktorn. Enligt företagets prognos kommer stoppet att gälla fram till den 17 april. Nedstängningen görs dock under kontrollerade former, vilket innebär att viss produktion kommer att vara i gång under inledningen av perioden.

Fortfarande är det dock för tidigt att säga hur beslutet kommer att påverka svenska kunder, enligt Hans Ripa som är försäljningschef hos återförsäljaren Swedish Agro.

– Anledningen bakom stängningen är komponentbrist, och då gör man en kontrollerad nedstängning för att kunna hålla en bra produktionstakt när man kommer i gång igen. Sedan får vi se hur fort man kan hämta igen tappet.

Hoppas maskiner ska gå ut i tid

Eftersom skördetröskor och traktorer ofta specialbyggs direkt mot slutkund, kan Claas och övriga maskintillverkares produktionsstopp i förlängningen även påverka svenska kunder som just nu väntar på att få sina maskiner levererade.

– Vi har redan maskiner som är producerade, men självklart finns det även maskiner som ska gå in i produktion efter den här perioden, säger Hans Ripa.

Förhoppningen är dock fortfarande att alla maskiner ska gå ut i tid, exempelvis genom att fabrikspersonalen går upp i skift, eller genom att återförsäljarna hittar andra speciallösningar inom den maskinpark som redan rullar i Sverige.

När det gäller reservdelsförsörjningen säger Hans Ripa att tillgången är god, och att det inte ska finnas någon risk för materialbrist inför skörden 2020.

Agco, med varumärken som Valtra, har hittills varit sparsam i sina kommentarer.

Påverkar hela kedjan

Vad gäller konkurrenten Agco har ledningen hittills varit sparsam med kommentarer. Men i ett besked till marknaden och sina aktieägare säger företaget att produktionen har stoppats och minskats på flera europeiska produktionsorter, och att ytterligare störningar kan vara att vänta över tid. Någon ytterligare information kommer dock inte att lämnas innan det första kvartalsresultatet har presenterats.

Bland övriga tillverkare har även Wacker Neuson flaggat för att företaget kommer att dra ner på produktionen på grund av materialbrist. God lagerhållning gör dock att företaget fortfarande bedömer att det är möjligt att leverera ut både entreprenad- och lantbruksmaskiner, samt reservdelar.

Samtidigt flaggar företaget för att leveranserna kan dra ut på tiden på grund av påverkan på den övriga europeiska logistikkedjan.