Populär elsuv snart med fyrhjulsdrift

ATL har testat Sveriges mest sålda elsuv, Volkswagens ID.4.

Den är populär, Volkswagens första helt eldrivna suv. Under april toppade ID,4 listan över de flesta sålda personbilarna i Sverige med sina 1 444 registrerade exemplar. Men än så länge finns det ändå så pass få exemplar på vägarna att bilen får många nyfikna blickar vid laddplatserna – och förstås en del frågor. ”Hur är den egentligen att köra och hur lång räckvidd har den?”

När jag rullar iväg från Volkswagens högkvarter i Södertälje är bilen laddad till 80 procent, och displayen visar att jag har 36 mil att lägga under hjulen. Eftersom den bil som ATL provkör är den maxutrustade versionen, är den tyngre och har större hjul än den billigare ID,4:an (som saknar just smeknamnet Max). Det påverkar räckvidden en del.

Intrycket av Volkswagens ID.4 är mycket gott. Trots några små anmärkningar i protokollet så tar den här klimatvänliga bilen ATL:s testförare med storm.

Idealisk för långfärd – bortsett från laddstoppen

På 36 mil klarar jag mig förstås inte när resmålet är Halmstad. Så jag säkerhetsladdar en gång i Linköping, och ytterligare en gång i Jönköping. Jag har nämligen tänkt mig att köra halva sträckan på Nissastigen och där är det torrt som i en öken när jag söker laddstationer i de sex-sju appar som alla med elbil måste ha i sin smarttelefon.

Volkswagens ID.4.

Vid en snabbladdningsstation tar det runt 40 minuter att ladda upp till 80 procent. Jag nöjer mig med 20 minuter på varje ställe eftersom det är milt sagt tråkigt att sitta och vänta vid en mack – där de flesta av snabbladdarna dessvärre är belägna.

ID.4 Max är – om man bortser från laddstoppen – en idealisk bil för långfärder. Den är stabil och stadig i kurvorna – och behagligt tyst även om lite ljud från knagglig asfalt längs motorvägen vid Vättern letar sig in. Man sitter högt och har en mycket god vy över omgivningen. Styrningen är behagligt precis och det märks inte mycket av att bilen faktiskt har bakhjulsdrift.

Vid en snabbladdningsstation tar det runt 40 minuter att ladda upp till 80 procent.

Nu kör jag under soliga vårdagar så möjligen kan bakhjulsdriften göra sig mer påmind under kalla vintermånader. För den som kör på isiga vägar i norra Sverige kan det vara värt att invänta den fyrhjulsdrivna versionen av ID,4.

En bra grej just för svenska förare är att Volkswagen har lagt in en värmepump som standard – den värmer och kyler kupén med spillvärme från de elektriska komponenterna. Också en infällbar dragkrok är standard – ID,4 får dra 1 000 kilo.

Luftig och rymlig interiör

Det finns tre fasta körlägen – Eco, Comfort och Sport. Sen går det också att ställa in ett individuellt körläge där man till exempel kan välja vilken fjädring, styrning eller gasrespons som känns bäst. Det går att lägga in B-läget istället för Drive med växelväljaren och då får man extra nytta av bromskraftåtervinningen. Under den lugnare färden på Nissastigen utnyttjar jag detta till max – och se där, jag lyckas fylla på med både en och två kilometer när jag saktar in eller bromsar lite.

Man sitter högt och har en mycket god vy över omgivningen. Styrningen är behagligt precis och det märks inte mycket att bilen har bakhjulsdrift.

Rymlig, lättkörd och bekväm - det är tre saker på pluskontot för bilen.

Bilen har två bra och tydliga skärmar – och även en head-up display som med pilar visar var jag ska svänga av. Den adaptiva farthållaren med skyltavläsning och filkörningsassistenten gör färden extra bekväm – det går faktiskt att släppa ratten under några minuter och låta ID.4 köra sig själv.

Precis som kusinen Skoda Enyaq iV, som ATL provkörde förra månaden, så är ID.4 byggd på Volkswagen-koncernens speciella plattform för elbilar – MEB. Så det finns en hel del igenkänning under färden – interiören är otroligt luftig och rymlig, stolarna är ytterst komfortabla och såväl räckvidden som prestandan är förstås detsamma.

Bilen har två bra och tydliga skärmar – och även en head-up display som med pilar visar var jag ska svänga av.

Växelväljaren inte helt i smak

Sen finns det en del skillnader i utformning av detaljer i instrumenteringen och designen både interiört och exteriört. Det som märks tydligast inne i bilen är att växelväljaren sitter som en spak bakom ratten och att det finns en rad knappar och reglage precis nedanför pekskärmen – till skillnad från Enyaq som har ett lite mer traditionellt upplägg med växelväljare på mittkonsolen och en sparsmakad luftighet runt displayen.

ID.4:ans växelväljare försvinner ur synfältet när jag ställt in ratten, och det är alldeles för lätt att komma åt reglagen under pekskärmen med handflatan när jag fingrar på skärmen.

Smaken är som baken och kanske är jag konservativ men jag föredrar Enyaqs lösning. ID.4:ans växelväljare försvinner ur synfältet när jag ställt in ratten, och det är alldeles för lätt att komma åt reglagen under pekskärmen med handflatan när jag fingrar på skärmen.

Vill man slippa detta går det att testa den inbyggda röststyrningen, säga ”Hej ID!” och börja prata med sin egen bilassistent.

Bagageutrymmet rymmer upp till 1 575 liter om baksätet fälls.

Bagageutrymmet är stort och rejält med upp till 1 575 liter att packa på om baksätet fälls. Enda randanmärkningen är luckan för laddkabeln där bak – det blir lite svårt att komma åt sladdarna om bagageutrymmet är fyllt med väskor ovanpå.

Luckan för laddkabeln där bak gör det svårt att komma åt sladdarna om bagageutrymmet är fyllt med väskor ovanpå.

Kommer också i fyrhjulsdrift

ID.4 Max har i stort sett allt man kan begära av en välutrustad suv med eldrift. Till skillnad mot den billigare kompisen ID.4 1st så kan man njuta av panoramaglastak, elmanövrerad baklucka, tre-zons klimatanläggning och navigation till exempel.

Toppbetyget med fem stjärnor i krocksäkerhetstestet Euro Ncap har den redan hunnit erövra. Skyddet för både vuxna och barn bedöms vara högt i frontal- och sidokrockstesterna, och även de många assistanssystemen får fina omdömen.

Föredrar du en bil med fyrhjulsdrift så släpper Volkswagen i dagarna en sådan variant av ID.4.

Den maxutrustade versionen (som ATL testkör) är tyngre och har större hjul än den billigare ID,4:an (som saknar just smeknamnet Max). Det påverkar räckvidden en del.

Ekonomin då? Ja, efter avdrag för klimatbonus så går den bil ATL testat på 544 900 kronor. Att företagsleasa ID.4 Max går på 6 715 kronor i månaden. Den billigare versionen ID.4 1st kostar 444 900 efter att bonusen dragits av, och den går att företagsleasa för 4 895 per månad. Innan den 1 juli i år är förmånsvärdet låga 1 900 kronor, men efter höjningen vid halvårsskiftet kommer det att ligga på strax över 5 000 i månaden. Fordonsskatten stannar i alla fall på 360 kronor om året, och för den som laddar bilen hemma blir ”bränsle”-kostnaden låg.

Om du vill ha en riktigt bra, välutrustad, prisvärd och klimatvänlig suv är Volkswagen ID.4 Max en bil att lägga till i toppen på önskelistan. Föredrar du en bil med fyrhjulsdrift så släpper Volkswagen i dagarna en sådan variant av ID.4. Priset på denna är i skrivande stund inte klart.

Fakta: Volkswagen ID.4 Max Pro Performance 204 hk

Motor: Synkron elmotor 360 V, litiumjonbatteri på 77 kWh

Växlar: Automat, bakhjulsdrift

Räckvidd: 48,8 km (WLTP)

Toppfart: 160 km/tim

Effekt: 204 hk

Vridmoment: 310 Nm

Acceleration: 0-100 km/tim på 8,5 sek

Tjänstevikt: 2 246 kg

Max släpvagnsvikt: 1 000 kg

Längd/bredd/höjd: 458/185/161 cm

Markfrigång: 16,3 cm

Ekonomi/miljö

Pris från: 614 900 kr

Klimatbonus: 70 000 kr

Skatt/år: 360 kr

Förmånsvärde från: Cirka 5 100 kr/mån från 1 juli 2021

Garantier: Nybil 2 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 3 år, batteri 8 år/16 000 mil

Förbrukning: 18,2 kWh/100 km (WLTP)

CO2-utsläpp: 0 g/km

Komfort/lastutrymme

Ställbar ratt: Höjd/längd

Bagageutrymme: 543-1 575 liter

Elmanövrerad förarstol: Standard i Max

Elmanövrerad baklucka: Standard i Max

Pekskärm: 10 tum standard

Backkamera: Standard

Navigation: Standard i Max

Plus/minus

Plus: Komfortabel, lättkörd, rymlig

Minus: Hade föredragit en traditionell växelväljare

