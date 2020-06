Nya sprutor och uppdaterade traktorer

Nya R700i i mellansegmentet beskrivs vara laddad med både intelligent teknik och mer exakt precisionsteknik. Detta ska ge kostnadsbesparingar på upp till fem procent på växtskyddsmedlet.

Med större tankvolymer, bredare ramper och mer exakt sprutning ser John Deere att de klarar av att matcha de allt hårdare kraven i branschen.

R732i och R740i får en tankvolym på 3 200 respektive 4 000 liter, och levereras med sprutramper på 18 till 30 meter. Här ska också premiumfunktioner som tvåkrets sprutlösningssystemet PowrSpray, minska tiden för påfyllning, och samtidigt öka precisionen.

600 liter i minuten

PowrSpray ger i det här fallet tillgång till två hydrauldrivna pumpar med separata kretsar. Påfyllningspumpen ska i sin tur förse sprutan med upp till 600 liter vätska per minut.

De båda sprutorna kan också utrustas med individuell munstyckskontroll, som ska innebära en kostnadsbesparing för kunden på upp till fem procent för växtskyddsmedlet. Här hänvisar John Deere till egna beräkningar i en veteodling på 500 hektar, där kostnaden för ogräsmedel uppgår till 53 euro per hektar och 65 euro per hektar för svampmedlet. Detta ska i sin tur ge en total kostnadsbesparing på nästan sex euro per hektar (0,05 x 118 = 5,90).

I övrigt slår John Deere också ett slag för olika former av trådlös dataöverföring där ISOXML-filer nu kan användas på MyJohnDeere.com. Ett slutet överföringssystem, så kallat CTS, kan också fås som tillval.

6M blir steglös

På traktorsidan kommer också en rad uppdateringar. Fyrcylindriga 6M-modeller kommer nu finnas tillgängliga, som är utrustade med företagets AutoPowr växellåda, en helt ny och unik guidningslösning, AutoTrac på hörnstolpsmonitorn, liksom flera andra tillval.

Genom designelement som en låg huv ska ge de fyra modellerna med kort ram få en obehindrad sikt rakt fram, och samtidigt en snäv vändradie på 4,35 meter.

Känsligheten hos AutoPowr fram/back-funktionen kan ställas in via hörnstolpsmonitorn, och kunder som letar efter en prisvärd lösning kan välja AutoPowr på den högra reglagekonsolen, med antingen mekaniska eller elektrohydrauliska hydrauluttag. För mer komfort, levereras Premium-utförandet med AutoPowr-reglage på den kompakta CommandArm-konsolen.

En så kallad AutoClutch-funktion, som gör det möjligt att stanna traktorn med enbart bromspedalen, finns också och kommer göra stor skillnad för föraren under arbeten med mycket växling.

Från och med den 7 juli i år kommer också telematiksystemet JDLink levereras som standard på alla nya traktorer i systerserien 6R.

Genom JDLink möjliggörs i sin tur saker som trådlös överföring mellan traktorn och dataportalen MyJohnDeere.com, samt AutoTrac Online, som ska minska inställningstiden på fältet för den som väljer detta abonnemang.