Samarbete är temat för veckans tekniknotiser, genom nyheter från New Holland, Agricam och Maskin Väst. Och så avslutar vi med ett innovationspris till Tracy of Sweden.

Maskin Väst går in i Örebro län

Pöttinger-återförsäljaren Maskin Väst etablerar sig i Närke, genom förvärvet av P-A’s Lantmaskinsservice i Kumla. Det innebär att de även tar över Pöttinger-agenturen för Örebro län. Maskin Väst är sedan tidigare verksamt i Värmland.

New Holland breddar redskapsutbudet

SDM är en ny kultivator i New Hollands redskapsutbud.

New Holland börjar erbjuda delar av italienska Maschio Gaspardos redskapsutbud. Erbjudandet omfattar i första hand tallriksharvar och alvluckrare, som kommer att säljas under New Hollands varumärke med start nästa år, och som är byggda för traktorer upp till 300 hästkrafter.

Agricam i nytt forskningssamarbete

Svenska Agricam, som tar fram digitala lösningar för att upptäcka sjukdomar hos mjölkkor, har inlett ett treårigt forskningssamarbete med Agri-Food and Biosciences Institute (AFBI) i Nordirland. Projektet, som bland annat finansieras av Nordirlands jordbruksdepartement, går ut på att ta fram nya lösningar för att upptäcka stress och tidiga sjukdomstillstånd som i bästa fall också skulle kunna minska ner på antimikrobiell användning. Ett utpekat studieområde är bland annat att ta reda på om och hur Agricams användning av värmekameror för att upptäcka mastit också skulle kunna användas för att upptäcka andra sjukdomstillstånd som leder till ökad kroppstemperatur, som feber och hälta.

Innovationspris till Tracy of Sweden

Tracy of Sweden, som utvecklar ett system för att kunna spåra stockar från avverkningsstubben till färdig produkt, tilldelas i år Skapa-priset i Kalmar län. Utmärkelsen delas traditionellt ut i en rad regioner i Sverige, och från dessa utses sedan en nationell vinnare. Utmärkelsen, som anses vara Sveriges största innovationspris, delas ut av stiftelsen Skapa till minne av Alfred Nobel. Tracy of Sweden får dock inte utmärkelsen för sin skördarbaserade teknik, som ATL tidigare har skrivit om, utan för Tracy Man, en mobilapp för att dokumentera och spåra träd vid manuell avverkning, exempelvis i regnskog.

Ny gödselrobot från Joz

Joz lanserar en ny gödselrobot kallad Barn-E.

Nederländska Joz har återförsäljare i en rad länder, bland annat Sverige, och lanserar nu en ny gödselrobot kallad Barn-E. Roboten är utvecklad för fasta golv, inklusive gummibelagda diton, och är utrustad med en gödseltank på 500 liter. Beroende på utrustningsnivå är skrapbredden 155 eller 185 centimeter.

Data Connect går live

Nu kan maskinkunder som har både Claas och John Deere utbyta maskindata fritt med hjälp av 365 Farm Net. Men fler tillverkare väntas ansluta sig till systemet allt eftersom. Systemförändringen innebär att kunderna kommer åt all data, utan att behöva logga in på varje enskild tillverkares maskinportal, vilket ska spara in mycket merarbete. Nuvarande och tidigare maskinposition är liksom bränslenivå, maskinstatus och körhastighet några exempel på data som kan läsas av.

Nytt redskap för stubbskörd

AMAS Svenska AB presenterar en helt ny stubbklipp för skörd och brytning av stubbar.

20 procent av energin blir kvar i stubben enligt AMAS Svenska AB som nu presenterar en helt ny stubbklipp för skörd och brytning av stubbar. Klippen från VTN finns i två modeller och passar på grävmaskiner från 15 till 35 ton.

All stubbskörd ska anmälas till Skogsstyrelsen, och brukligt är att bara skörda gran- och tallstubbar. Av dessa bör också minst 15 till 25 procent lämnas för att gynna den biologiska mångfalden.

Lättare kolv i Stihls nya proffssågar

”MS 400 C-M är den kraftfullaste motorsågen i 60-kubiksklassen från Stihl”, säger Nordenproduktchefen Niclas Zetterberg.

Senare i höst släpper Stihl vad de själva kallar för världens första motorsåg med en kolv i magnesium.

– Det här är en motorsåg som har designats för professionellt bruk med mer effekt, vridmoment och snabbare acceleration. MS 400 C-M är den kraftfullaste motorsågen i 60-kubiksklassen från Stihl, säger Nordenproduktchefen Niclas Zetterberg.

Magnesiumkolven är dels lättare än traditionella aluminiumkolvar, men ska också bidra till en snabbare acceleration. Effekten ligger i det här fallet på 4 kilowatt, vridmoment på 4,1 newtonmeter och vikten på 5,8 kilo.

Fakta: MS 400 C-M

Kubik: 66,8 cc

Motoreffekt: 4,0 kW

Vikt: 5,8 kg (utan svärd och kedja)

Vikteffekt: 1,45 kg /kW

CO2 g/kWh: 656