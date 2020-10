Biogastraktorn skjuts upp

Coronakrisen fortsätter att påverka utrullningen av ny miljövänlig teknik. Senast ut i raden är New Holland, som har meddelat att lanseringen av världens första kommersiella biogastraktor skjuts på framtiden.

ATL har bevakat maskintillverkarnas försök att sätta biogastraktorer på marknaden i mer än tio år. Men trots ansträngningarna i branschen har kunderna fått vänta på kommersiellt gångbara modeller. Och nu ser det ut som att de kommer att få vänta ett tag till.

New Holland som, av allt att döma, har kommit längst i sina ansträngningar, har drabbats av produktionsproblem i Coronakrisens spår, och nu har hela lanseringen blivit framflyttad till andra kvartalet 2021, skriver Landbrugsavisen, som i sin tur citerar holländska medieuppgifter.

Gasdriven T6

Produktionsproblemen ska framför allt bottna i att traktorfabrikerna tvingades stänga ner i våras, som en följd av att många underleverantörer ställde in sina leveranser. Det har i sin tur gjort att New Holland har fått styra om i sin produktion, för att komma i kapp med andra produktionsåtaganden. Förhoppningen vad tidigare att de första gasdrivna T6:orna skulle levereras ut till kunderna under 2020.

