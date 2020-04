Målet är 100 procent fossilfritt

Håkan Carlborg från Källingby gård i Uppland har sedan länge arbetat strategiskt för att göra sitt lantbruk helt oberoende av fossila bränslen. Just nu är han i full färd mad att uppdatera sin maskinpark till eldrift. ATL har hälsat på för lära sig mer om hans erfarenheter.

Håkan Carlborgs senaste investering är en eldriven fyrhjuling som han köpt begagnad. I passagerarsätet sitter husses ständiga följeslagare, working-kelpien Bina.

Verksamheten på Källingby gård utgörs av Krav-certifierad nötköttsproduktion, spannmålsodling och skogsbruk. Sedan Håkan Carlborg tog över driften efter sina föräldrar år 1999 har han arbetat envist och långsiktigt mot ett mer miljövänligt lantbruk.

Sedan länge värms bostäder, verkstad och spannmålstork upp med hjälp av en flispanna. Bränslet utgörs enbart av spillvirke som städats bort fån åkerkanter, beteshagar och skogsbryn. Och sedan några år tillbaka kommer elen från egna solceller. Anläggningarna som installerades 2016 utgörs av dels takpaneler och dels en solföljare. Gemensamt producerar de 34 000 kilowattimmar per år, vilket innebär att gården är självförsörjande på el på årsbasis.

Den rörliga solfångaren på Källingby gård är fastbultad i en klipphäll intill ladugården. Den utgör ungefär hälften av gårdens totala solcellsanläggning. Resterande är takpaneler som är monterade på gårdens magasin.

Att investera i solceller har kostat Håkan Carlborg 360 000 kronor efter ett stöd på 36 procent.

– Jag har räknat på att de ska betala sig på 10-12 år, beroende på framtida elpris, säger han.

Vad gäller bränsleförbrukning så började han köra gårdens maskiner på HVO-diesel 2015.

– Min uppfattning är att riskerna med att köra vanliga dieselmaskiner på HVO-diesel är väldigt små. Själv har jag gjort det i fem år utan några som helst problem. Bekymret är snarare att det inte finns tillräckligt med råvara för att alla ska kunna ersätta sin dieselförbrukning med HVO-diesel.

Håkan Carlborgs nya gårdsbil är en Renault Kangoo Z.E 22 kWh 2014 med friköpt batteri.

Maskinparken uppdateras

För närvarande är han i färd med att uppdatera sin maskinpark. Hittills har han bytt ut sin privata bil och gårdsbilen mot eldrivna motsvarigheter. För övrigt går samtliga småmaskiner, som röjsåg, motorsåg och inplastare på el. Till det har han nyligen köpt en eldriven fyrhjuling.

– Vår privata elbil är lönsam från dag ett. Vi har haft en milkostnad på cirka 18 kronor per mil i totalkostnad på den, vid leasing på tre år. Och vad gäller fyrhjulingen så beräknar jag att det tar 4-5 år innan den blir lönsam.

Just nu väntar han otåligt på att hans senaste investering ska anlända till gården: En batteridriven hjullastare.

– Den använder bara en fjärdedel så mycket energi som en dieselmaskin. Och batteriet kan lagra 39 kilowattimmar. Det innebär att jag genom att hålla den laddad kan utnyttja mer av min solel. Dessutom är den optimal arbetsmiljömässigt. Enkel att underhålla, lätthanterlig och väldigt tystgående. Utöver det är den liten och lätt.

– Tunga maskiner packar sönder marken och minskar bördigheten. Jag strävar efter så små och lätta maskiner som möjligt, men som ändå klarar jobbet.

Håkan Carlborg driver Krav-certifierad nötköttsproduktion, spannmålsodling och skogsbruk.

Ovanlig vallkedja

Tekniknörd som han är gillar Håkan Carlborg att kläcka egna energieffektiva idéer som han fogar samman till användbara helheter. Ett exempel på en sådan är hans något annorlunda vallkedja i vilken han använder sig av en lätt slåttermaskin på nio meter som dras av en lätt traktor. Att strängläggningen, som är på sju och en halv meter, sker i samma moment som pressningen innebär en överfart mindre. Därefter sker själva plastningen hemma på gården. Balarna hämtar han hem med hjälp av en självlastande rundbalskärra. Också även den är ett lätt ekipage.

– På det viset sparar jag inte bara jorden från packning, jag sparar också energi och arbete. Dessutom, när jag går hem för dagen är jag helt klar. Då är balarna redan staplade. Kostnaden blir att jag måste jobba mer koncentrerat, vilket innebär att jag behöver hyra in en extra hand när det ska göras.

Håkan Carlborgs mål är lantbruk helt och hållet fritt från fossilt kol.

– Vi måste komma bort från att bränna kol eftersom det hela tiden kommer tillbaka till atmosfären. På sikt vill jag dels ha en biokolanläggning som också kan producera el, dels vätgasdrivna maskiner. Jag kan förstås ha fel, men jag tror att vätgas är det bästa för miljön, säger han.

Källingby Gård

Bolagsform: Enskild firma

Ägare: Håkan Carlborg

Antal anställda: En 2/3 inhyrd med F-skatt.

Omsättning: Drygt 2 miljoner kr

Resultat: Cirka 300 000 kr

Areal: 145 ha åker, 40 ha naturbete och 70 ha skog.

Antal djur: totalt 100–120 över året. Basen är 35 dikor av Hereford/Angus och i slaktdjuren korsas Simmental in. Köper in cirka 20 kalvar per år från en mjölkbesättning.

Grödor: vall, råg, höstvete, havre, oljeväxter, åkerböna

Maskinpark:

Eldrivna fordon och maskiner:

Renault Kangoo Z.E 22 kWh 2014 (Friköpt batteri)

BMW i3 BEV 30 kWh 2017

Polaris Ranger EV 2011

Motorsåg Husqvarna 535i XP

Röjsåg Husqvarna 535iRX

Röjstångsåg Husqvarna 536 LiPX

Inplastare Kverneland 7558 2002, stationär med elmotor

Beställt: Volvo L25 Electric

Motordrivna fordon, som körs på HVO sedan 2015:

Fendt 413 2007

Fendt 312 2008

Volvo L25 2006

John Deere 3050 1989

Massey Ferguson 23 14 fot 1996

Bruunett 678 1988

Hanix H75B 2004

Övriga maskiner:

Press JD 960 2014

Frontsträngläggare Repossi FP7500 Big 2020

Rundbalskärra Bala RV10 1999

Kverneland ES 80 4 skär 1999

Vibergs Bastant 7,2 m dubbla plankor 1992

Väderstad CKD 15 pinnar, vingskär

Doublet-Rekord 12m ogräsharv 1995

Samson 1009MT 1999

Betesputs Strom Mulcher 6000

Hyr in Slåtter och sådd

Miljöinvesteringar:

Solceller: 360 000 kronor, efter stöd på 36 procent.

Flispanna inklusive värmesystem: 600 000 kronor.

Gårdsbil: 90 000 kronor.

Privat bil: 350 000 kronor.

Fyrhjuling (begagnad): 100 000 kronor.

Eldriven hjullastare (beställd): Beräknas kosta mellan 75 000 och 1 miljon kronor.

Ekoböndernas Ekobonde

Tävlingen Ekoböndernas Ekobonde organiseras av ekobönder för ekobönder, i Ekologiska Lantbrukarnas regi. Det är ekobönder som själva nominerar den kollega de tycker är en värdig vinnare av priset och motiverar utförligt varför. Av de nominerade väljer därefter föreningens styrelse ut tre finalister som medlemmarna sedan röstar på.