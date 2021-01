När Vincent Johansson påbörjade renoveringen var traktorn i bedrövligt skick. Men drygt tio års arbete har återigen tagit fram den gamla traktorns skönhet.

När reportageteamet är på besök sommaren 2020 har det gått tre veckor sedan Vincent Johansson senast startade sin nyrenoverade Lanz Bulldog, den första starten sedan han blev klar med renoveringen. Då hade den encylindriga tändkulemotorn inte varit i gång på 52 år.

– Vi får se om vi får i gång den igen, säger Vincent Johansson.

Bulldogen har tillbringat större delen av sin livstid på Vincent Johanssons gård i Köpmannebro utanför Mellerud.

Det var hans far Per Johansson som köpte Lanzen 1950, då hade den importerats från Norge fem år tidigare. Men från början kommer den från Tyskland och troligtvis tog tyskarna med sig traktorn till Norge under ockupationsåren. Efter kriget köptes den in av en fiskhandlare i Mellerud.

– Och den handlaren ska i sin tur ha köpt den av svenska staten sägs det. Men det finns inte några papper från den tiden så det går inte att säga något säkert, säger Vincent Johansson.

Vincent Johansson har renoverat sin gamla Lanz Bulldog till toppskick.

Hans pappa Per lät Lanzen utföra alla de uppgifter som anstod en jordbrukstraktor på den tiden, plöjning, gödsling och allt annat. Traktorn tuffade pålitligt på under årens gång.

Men allteftersom tiden gick blev Lanzen mer och mer sliten. Och så en vacker dag – 1967 – krävdes slutligen en mer omfattande reparation av traktorn och Per Johansson ställde den åt sidan.

Han började plocka isär den, tanken var nog inledningsvis att han skulle reparera den på egen hand. Men det tog stopp där, längre än så kom han inte. Så traktorn blev stående, isärplockad.

Bulldogen har varit gården trogen sedan 1950 då Vincents far Per Johansson köpte den.

– Det blev väl för omfattande och det fanns nya bättre grejer att köpa, spekulerar Vincent Johansson.

På det viset förblev gårdens Lanz Bulldog sedan stående. Och åren gick.

Började renovera

Ingenting hände förrän 2009. Då bestämde sig Vincent Johansson för att påbörja en renovering av sin pappas gamla trotjänare.

Men det var inte lätt. Att traktorn stått orörd och isärplockad sedan 1960-talet innebar vissa problem. Marken hade börjat lägga beslag på de demonterade delarna.

Någon dag ska även originalhjulen monteras på.

– När jag började gå igenom den för att se vilka delar som fanns kvar fick jag ha en spade och gräva upp saker som låg under traktorn, skrattar Vincent Johansson.

Men han kom i gång. En del av sakerna han hittade i marken under traktorn var bara att slänga men en hel del gick att använda. Och det som inte gick att använda gav han sig ut på jakt efter. Han skaffade en reparationshandbok och sprängskisser, därigenom kom han över alla reservdelsnummer.

Vincent Johansson har monterat ett trycksmörjningssystem på traktorn, det fanns inte i original.

– Det flesta reservdelar finns faktiskt att få tag på. Och finns det inte så kan man få det tillverkat till ett rätt så överkomligt pris, säger Vincent Johansson.

Inledningsvis hade han kvar traktorn hemma i garaget och började gå igenom det mekaniska. Motor och växellåda fick en ordentlig översyn. Cylindern honades, i med nya lager och oljor, nya vevhustätningar och så vidare.

– Motorn är ordentligt renoverad. Allt som behövde bytas är bytt, säger Vincent Johansson.

Tog av stålhjulen

En annan tidig åtgärd var att ta av de gamla stålhjulen för att i stället få på gummidäck. Men stålhjulen ligger kvar i garaget, blästrade, lackade och fina.

– De åker väl på till någon vete-ranträff någon gång. Jag ska sätta stålringar över dragnabbarna så att man inte kör sönder så mycket bara.

Tändkulemotorn ger runt 25 hästkrafter.

I solskenet blänker den grå färgen från Vincent Johanssons Lanz Bulldog. Den är helt perfekt i lacken. Men det var den inte när renoveringen påbörjades.

– Nej, den var inte så fager då men nu är det bra. Färgen är den grå originalfärgen som traktorn hade en gång i tiden.

Och lackjobbet är förstås ordentligt gjort. Alla lösa detaljer plockades bort, tank, skärmar, kåpor och liknande, och togs till en firma i Mellerud för blästring, grundmålning och lackning. Stommen har han dock gått över själv.

– Det var mycket jobb och ganska tröttsamt. Och då tröttnade jag lite så jag pausade arbetet under några år, säger Vincent Johansson.

D7506 eller D7500

Avsaknaden av papper har medfört att det varit lite oklart exakt vilken modell hans Bulldog är. En tysk traktorexpert som Vincent Johansson hade kontakt med under renoveringen påpekade att vissa detaljer tyder på att det skulle kunna vara en D7506. Å andra sidan har den endast en 3-växlad låda och var ursprungligen utrustad med järnhjul vilket gör att det borde handla om en D7500.

220 000. Så många Lanz Bulldog rullade totalt ut från fabriken i Mannheim, om man räknar alla modeller 1921-1960.

Vi kontaktar Tore Blom på Rubens maskinhistoriska samlingar för hjälp. Han kollar upp tillverkningsnumret och kan konstatera att jovisst, det är en D7500. Tore Blom har också haft ett finger med i renoveringen av Bulldogen då Vincent Johansson har beställt många delar från Rubens.

– Där fick jag mycket hjälp att ta hem grejer, såsom reparationshandbok, sprängskisser och reservdelar.

Motorn vevas i gång

En bil svänger in på gården. Det är Vincent Johanssons kompis från Dotorps traktorklubb, Mats Torstensson. Han kommer för att hjälpa till att starta motorn.

Tändkulan ska värmas ordentligt innan motorn vevas igång.

Det är nämligen inte det lättaste att dra i gång motorn på en gammal Lanz Bulldog. Först behöver själva tändkulan förvärmas så att den blir glödande het. Vincent Johansson plockar fram en gasolbrännare ur garaget. Sedan behöver ratten demonteras för att kunna användas som vev. Och att veva runt motorn är ett ganska tungt jobb. Så att vara två är inte så dumt.

– Det är ju så att jag aldrig startat den här själv så jag har inte riktigt rätt teknik. Det är nytt för mig. Men jag får väl lära mig så jag ska nog kunna smälla i gång den själv, säger Vincent Johansson.

Vincent Johansson och Mats Torstensson vevar igång motorn med traktorns ratt.

En stor del av renoveringen har skett på Dotorps traktorklubb utanför Brålanda. En livaktig klubb där det finns mycket hjälp att få. Det var också där som traktorn startades första gången efter renoveringen, 52 år sedan senaste starten. Och då var den förstås lite nyvaken.

– Den gick rätt så knackigt i början, åbäkade sig lite. Rykte, dubbeltände och small. Men sedan började den gå rent och fint, säger Vincent Johansson.

Lacken är perfekt överallt.

Gasolbrännaren har värmt upp tändkulan under några minuter och nu börjar den bli röd. Vincent Johansson plockar bort ratten, för in den i en skåra på traktorns högra sida, på balanshjulet. Nu är det dags att dra runt motorn. Mats Torstensson och Vincent Johansson placerar sig på var sin sida om ratten, drar ett kraftigt drag och motorn hoppar i gång omedelbart. Motorn tuffar och går med sitt karaktäristiska tändkuleljud. Vincent Johansson gör tummen upp.

Fotnot: Den här artikeln har tidigare publicerats i Traktor Power.

Lanz Acker Bulldog D7500 HN3

Tillverkare: Heinrich Lanz AG, Tyskland.

Tillverkades: 1936-1942.

Motor: Encylindrig, tvåtakts tändkulemotor.

Cylindervolym: 4,7 liter.

Motoreffekt: 25 hästkrafter.

Växellåda: 3 fram/1 back.

Däck fram: Original järnhjul 725×120.

Däck bak: Original järnhjul 1060×300.

Hjulbas: 1,645 meter.

Längd: 2,735 meter.

Bredd: 1,524 meter.

Höjd: 1,995 meter.

Källa:www.fahrzeugseiten.de, www.lanz-bulldog-homepage.de