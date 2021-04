Adbluesystemet är känsligt.

Per Sikberg, som är motorskadetekniker på Länsförsäkringar i Gävleborg, håller inte med om att frysskadan aldrig pekades ut på den traktor som Henrik Wängman kör.

– Vi har öppnat upp pumpen och bedömt att det handlar om en frysskada, säger han och fortsätter:

– Det finns en spricka i botten på tryckgivaren, som visar att den har spruckit sönder.

Att Henrik Wängman i det här fallet uppger att traktorn har stått inne hjälper inte.

– Sönderfrysning ligger på undantaget i försäkringen och det har det alltid gjort. Just den här tiden när det är sträng kyla, det är då de här skadorna kommer in, säger Per Sikberg, som vill föra samtalet på en mer övergripande nivå eftersom många är påverkade.

Eftersom det inte ska finnas någon Adblue i systemet när man slår av traktorn, så innebär det ju i så fall att det har uppstått ett fel, som sedan leder fram till frysskadan. Ändå får han ingen ersättning?

– Har vi en orsak till det där skulle vi kunna vara med och ersätta, men den har frusit sönder och då ligger det på undantaget. Vi pratar om många skador under den här perioden med sträng kyla.

Alla får inte avslag

Mellan tummen och pekfingret uppskattar Per Sikbergs kollega Anders Wallstenius, tekniskt sakkunnig inom företagsmotor på Länsförsäkringar, att företaget har varit inblandat i ett hundratal fall med strulande Adblue-system bara under den gångna vintersäsongen. Men så har vintern också varit ovanligt kall på många håll.

Det innebär däremot inte att alla får avslag. I de fall där man kan bevisa att en systemkomponent har gått sönder innan själva frysskadan inträffade, får kunden normalt ersättning. Ofta sker bedömningen under översyn av verkmästaren på en närbelägen återförsäljarverkstad.

Viktigt är också att komma ihåg att man alltid kan få ärendet omprövat. I värsta fall kan det räcka med en felmonterad huvudströmbrytare för att systemet ska haverera, enligt Anders Wallstenius.

– Det är viktigt att känna till att det är mycket vatten i Adblue som gör att fryspunkten blir så låg som elva minusgrader, säger han.

Anders Wallstenius, Länsförsäkringar.

Per Sikberg kan inte peka ut något enskilt märke eller modell som mer drabbad än andra, men säger att tillverkarna har ett ansvar att ta reda på vad felen beror på. Exempelvis har Volkswagen tidigare fått bygga om sina dieselbilar för att Adblue-systemen ska klara nordiskt klimat, enligt Anders Wallstenius.

– Det är ett problem som jag önskar att de kom åt. Det är absolut inte roligt att det går sönder så här många pumpar, säger Per Sikberg.