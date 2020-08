Laddbar lagombil men inte helt klimatsmart

ATL provkör laddhybriden Kia Ceed Plug-In under några soliga dagar i Frankrie.

Den populära kombin Kia Ceed Sportswagon har kommit ut som laddhybrid. Utseendemässigt är det inga stora förändringar – förutom en lite sportigare front. Det som hänt har hänt under skalet.

Några dagars provkörning i de spetsiga bergskamrarna i södra Frankrike och inne i medelhavsstäder som Antibes och Biot, ger en bra inblick i för- och nackdelar med den här laddbara kombin.

Inget kassaskåpsklonk i Kia Ceed Plug-In men en del finesser finns som en åttatums bildskärm, parkeringssensorer och adaptiv farthållare.

Klarar över 50 kilometer på el

Att kliva in i Kias laddbara kombi känns ungefär som vanligt – sätena är bekväma både fram och bak och infotainmentsystemet precis lagom stort. Visst finns det en del plastiga detaljer här och där, och det är inte direkt något ”kassaskåpsklonk” i dörrarna. Men allt som allt uppfyller den kraven på en kombi – om man bortser från det lite mindre bagageutrymmet då, men det återkommer vi till.

Första dagen av provkörningen i Frankrike bestod mest av kurviga och backiga bergsvägar och trots att många sträckor uppför lyckas jag och kollegan pricka in över 50 kilometer på el med Ceed SW Plug-In. Men så jobbade vi också mycket med motor- och fotbroms i backarna för att återskapa energi till batterierna. Andra dagen gick det lite sämre – kan bero på att vi stressade en hel del för att hinna med allt innan det var dags för återfärden till Sverige.

En av nackdelarna med Kia Ceed Plug-in är att bensinmotorn sköter uppvärmningen något som inte märks under varma sommardagar i Frankrike, men däremot lär dra mer bensin några kalla vinterdagar i Sverige.

Fokusera elkörningen i samhällen

Det finns EV-, Eco- och Sportläge att välja på. EV-läget ser förstås till att det först och främst är elmotorn som jobbar, Eco jobbar med att föraren ska köra så bränsleekonomiskt som möjligt och Sport – ja, det är som det låter, en mer dynamisk känsla i både styrningen och växlingarna. För att verkligen utnyttja det som en laddhybrid är till för – att köra så mycket på el som möjligt inne i samhällen – gäller det att hålla fingrarna borta från Sport-knappen.

Att provköra en laddhybrid under några soliga dagar i Frankrike är förstås att testa bilen under idealiska förhållanden. Det lär inte bli lika många mil på ström under en kall vintermånad i Sverige när föraren och passagerarna behöver till exempel värme i kupén och i sätet.

Då batteripaketet upptar en hel del plats i bagageutrymmet är Kia Ceed Plug-in ingen storlastare med sina 437 liter. ATL provkör laddhybriden Kia Ceed Plug-In.

Inte den mest klimatsmarta

Precis som i laddhybridsyskonen Niro och Optima har Kia även i Ceed Plug-In sparat in på värmepumpen. I stället sköter bensinmotorn uppvärmningen i kupén. Det innebär inte att den fossila motorn är igång hela tiden, men den vaknar till liv några sekunder då och då för att se till att värmen håller sig kvar på den nivå som är inställd, till exempel 20-22 grader. Hur mycket det här påverkar förbrukningen och räckvidden är oklart – den korta provkörningen i Frankrike gav inte utrymme att kontrollera detta. Men det finns ju en del uppenbara nackdelar ur svensk synvinkel.

Dels har Sverige, åtminstone i de norra delarna, en lång vinter där kupén i stort sett varje dag måste värmas upp, dels är det ett irritationsmoment för den som av miljöskäl köpt en laddhybrid. Att en bil som teoretiskt ska kunna rulla helt på nollutsläpp i stadsmiljöer har ett system för uppvärmning som innebär att bensinmotorn tidvis drar igång utan att man kan kontrollera det, kan inte betecknas som det mest klimatsmarta.

Batteriet stjäl bagageutrymme

Köregenskaperna då? Tja, den är inte så rapp i reaktionerna vid ett tryck på gaspedalen, och automatlådan känns lite seg i växlingarna. Men tanken med en laddbar familjekombi är ju snarast att den ska framföras i lagom tempo, och inte med en ilsken geting vid ratten.

Batteripaketet stjäl en hel del plats i bagageutrymmet och det går bara att lasta 437 liter, att jämföra med 625 liter i vanliga Ceed SW. Med ett fällt baksäte kommer man upp i 1 506 liter, men det är fortfarande mindre lastutrymme jämfört med den fossila versionen som erbjuder 1 694 liter. Det går dock att beställa till en dragkrok: bilen får dra 1 300 kilo.

Kia Ceed Plug-in kostar i basutförande 339 900, vilket är ett riktigt bra pris för en laddhybrid i den här storleken.

Kräver långa laddpauser

Det tar cirka 2 till 3 timmar att ladda bilen upp till 80 procent vid en laddstolpe. Den som vill köra så mycket på el som möjligt får med andra ord planera in rätt långa pauser, men kör man mellan hemmet och jobbet bör det ju fungera, under förutsättning att det finns laddmöjligheter vid arbetsplatsen.

Nya Kia Ceed SW Plug-In kostar i basutförande bara 339 900 kronor, det är ett riktigt bra pris för en laddbar bil i den här storleken. Standardutrustningen är helt okej med bland annat adaptiv farthållare, autobroms med skydd för fotgängare och cyklister, en åttatums pekskärm med Apple Carplay och Android Auto och parkeringssensorer bak. Vill du även ha en dödavinkelvarnare, förarstol som ställs in med el, läderklädsel, panoramatak, en större skärm med navigation och trådlös laddning till mobilen så får du slå till på utrustningsnivån Advance Plus 2 som går lös på 387 700 kronor.

Kia Ceed SW 1,6 GDI Plug-In Hybrid

Motor: 4-cyl bensin, 1,6 liter + elmotor

Växlar: 6-stegad automat, framhjulsdrift

Toppfart: 177 km/tim

Effekt: 141 hk (kombinerad bensin+el)

Vridmoment: 265 Nm (kombinerad bensin+el)

Acceleration: 0-100 km/tim på 8,5 sek

Tjänstevikt: 1 676 kg

Max släpvagnsvikt: 1 300 kg

Längd/bredd/höjd: 460/180/146 cm

Markfrigång: ingen uppgift

Ekonomi/miljö

Pris från: 339 900 kronor

Klimatbonus: 39 294 kronor

Skatt/år: 360 kronor

Förmånsvärde från: 1054 kronor/mån

Garantier: nybil 7 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 5 år

Förbrukning: 1,3 lit/100 km

CO2-utsläpp: 29 g/km

Komfort/lastutrymme

Ställbar ratt: höjd/längd

Bagageutrymme: 437-1 506 liter

Elmanövrerad förarstol: ej i basversion

Elmanövrerad baklucka: ej i basversion

Pekskärm: 8 tum standard

Backkamera: standard

Navigation: ej i basversion

Plus/minus

Plus: Bra grundpris, klimatbonus och låg skatt

Minus: Mindre bagageutrymme än fossilsyskonet och saknar värmepump