Kvarnarna som gör dig till en riktig mjölnare

Moderna stenkvarnar finns i många olika varianter, prisklasser och med många olika tillbehörsval. Just den här kan mala upp till 70 kilo mjöl i timmen, som sedan sorteras i de tre olika fraktionsrören som syns till höger i bild.

Mjöl är ett hantverk med långa anor, som sannolikt kräver en hel del erfarenhet för att man som producent ska kunna slå sig in bland de riktigt etablerade bagarna.

Men kanske finns det också utrymme för nischprodukter bland kunder som söker sig till det närproducerade och småskaliga? Det tror i alla fall det svenska företaget Matrevolution, som lagom till skörden började sälja en helt ny typ av småskalig industrikvarn på den svenska och nordiska marknaden.

Kvarnen, som är utvecklad av en norditaliensk tillverkare, drivs på konventionellt sätt av två kvarnstenar som är inmonterade i en modern maskin.

Beroende på tillvalsnivå kan kunden sedan antingen mata in vetet via en transportör eller måtta själv via en hink. Kapaciteten är från 50 till 70 kilo i timmen beroende på hur fint mjöl man vill producera.

För 150 000 kronor ingår kvarnanläggningen med tillhörande cyklon som luftar mjölet efter malningen, och ett siktverk som fördelar mjölet i tre olika fraktioner beroende på grovlek. Påsarna fyller man sedan själv om man inte väljer att även automatisera den processen.

För den som har lite fingerfärdighet kan det kanske finnas avsättning för spannmålen i lokalt förädlade och småskaliga produkter. Här skördas brödvete av den tidiga sorten Norin utanför Malmö.

Räknar med många intressenter

Matrevolution har sedan säljstarten i somras hittills fört seriösa säljsamtal med två lantbruk och en ekonomisk förening, men räknar med att det finns hundratals lantbruk som skulle kunna vara intresserade av den här typen av produkter.

Några maskiner har dock ännu inte levererats, eftersom intresset på Europamarknaden har resulterat i en lång kölista som måste betas av i tur och ordning.

– Kvarnanläggningar för mjöl och rapsoljepressar är i absolut fokus nu, säger Staffan Schager, produktansvarig på Matrevolution.

Företaget säljer även produkter inom småskalig mejeriproduktion och utrustning för destillering och mustframställning, och andra produkter som hör det småskaliga mathantverket till.

Finns även i trä

I sortimentet ingår även mindre träkvarnar av tidstypiskt utseende som brukar tilltala den som har en mer publik produktion. Men eftersom inköpskostnaden är högre blir även kilopriset på den malda slutprodukten högre med en träkvarn. Kan man inte hämta hem det på marginalerna kan alltså den moderna varianten vara ett mer intressant alternativ.

För den som har en mer publik verksamhet finns det även kvarnar av äldre snitt. Med dessa är det dock svårt att få ner kilokostnaden till samma nivå, om man inte kan ta igen det på marginalerna.

– Vi tror att detta kan vara en intressant arbetssyssla för spannmålsodlare under vinterhalvåret, och vi upplever att intresset ökar, säger Staffan Schager.

Viss hantverkskänsla är också nödvändig för att bli en riktigt skicklig mjölnare. I maskinen är den ena stenen fast monterad medan den andra roterar. Tryckinställningen avgör sedan hur fint mjölet blir. Med det sagt kan det som så ofta också krävas en viss inkörningsperiod, så räkna inte med att den första påsen blir säljbar, förklarar Staffan Schager.

När mjölet väl är malt krävs sedan avsättning för produkten på marknaden, eftersom mjöl till skillnad från spannmål har en något kortare hållbarhetstid.

Fakta: Så ser kalkylen ut

Två kilo svenskt vetemjöl (ej EMV) kostar i dag mellan 19 och 26 kronor i handeln. Högst är prisutväxlingen på enkilospaketet som kostar runt 16 kronor.

Ett kilo siktat dinkelmjöl kostar omkring 34 kronor. Stoppar vi in butikssiffrorna i vår kalkyl blir omsättningen per timme alltså:

16 x 50 kilo = 800 kronor.

Omsättningen ska i sin tur finansiera maskinköp, eventuella reparationer, övriga omkostnader och egen lön. För den som sedan tror sig kunna övertrumfa butikspriserna ökar omsättningen med samma proportioner.