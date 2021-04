Caroline Andersson, försäljningsansvarig på Datalogisk.

Att det är ett svenskt växtodlingsprogram betyder bland annat att hela programmet är anpassat efter svenska odlingsnormer och regelverk. Stort fokus ligger bland annat på kemi-modulen som företaget lägger ganska många timmar i veckan på att anpassa efter svenska bestämmelser.

– Datalogisk är i mitt tycke ett ganska spännande företag eftersom vi utvecklar allt själva utan konsulter. Det gör att steget är ganska kort från idé till verklighet, säger Caroline Andersson, försäljningsansvarig.

Säljs i moduler

Programmet säljs i moduler, vilket innebär att användaren själv anpassar sitt program efter sina behov. Modulen Mark för desktop, som är själva växtodlingsprogrammet, kan sedan kompletteras med modulerna Tid, Kemikoll och Karta, samt en mobilmodul.

– Vi är väldigt unika med vår Kemikoll, där man kan lägga in alla sina behandlingar, som sedan crosscheckas genom att man får upp en röd gubbe om något eller fel eller en grön gubbe om allt är okej. Nytt för i år är även aktiv substans, som innebär att vi checkar av vilka aktiva substanser som ingår, och håller koll så att man inte överskrider den maximalt angivna dosen oavsett produkt, säger Caroline Andersson.

Mycket av utvecklingen framöver kommer vara koncentrerat till precisionsodling, och att fortsätta hålla reda på olika regelverk.

Hämtas via Dataconnect

Stöd för skördekarteringar och styrfiler har funnits i drygt 20 år. I Danmark släpptes nyligen möjligheten att gå in och hämta skördekarteringarna direkt via Claas Telematics, och funktionen väntas även komma till Sverige inom kort. I stället för datalådor som Logmaster ser företaget det nämligen som en mer framkomlig väg att hämta datan direkt via Dataconnect, som är den teknik som möjliggör överföringen i det här fallet. I första fasen inkluderar maskinstödet skördekarteringar från Claas tröskor och exakthackar, men i förlängningen kommer dataöverföringen troligtvis även inkludera dieselförbrukning, samt andra fabrikat.

Precis som i Dataväxt finns även möjlighet att läsa in SAM-ansökningarna, så att man snabbt kommer i gång.

En inskrivning ska räcka

Mycket utvecklingsfokus har traditionellt också legat på de bakomvarande parametrarna, som att hålla koll på karenstider för olika växtskyddsmedel, regelkrav, hur stora spridningsarealer som behövs i förhållande till gödselmängder och mycket annat. Ändras en parameter, låt oss säga att gödselmängden utökas, ska även spridningsarealerna räknas om automatiskt, och bokför man torkad spannmål som ett lagersaldo bokförs det även på det skördade fältet utan att man ska behöva skriva in samma uppgifter två gånger.

– Kemikoll är vårt flaggskepp med 35 000 uppgifter, säkerhetsdatablad, uppslagsverk och inklusive gödnings och ensileringsmedel, säger Per-Olof Klang, supportansvarig.

Via mobilen kommer användarna åt merparten av datan, förutom de allra mest avancerade ekonomiska beräkningarna och vissa fältgränsjusteringar.

Näsgård Tid är i sin tur ett verktyg för att dokumentera arbetstid för olika åtgärder, på och utanför fältet samt i stallar för att ta ett exempel. Här bokförs även tid om man har anställda. På så sätt fick en kund exempelvis svart på vitt att det skulle bli mer lönsamt att bygga en ny tork, och samordna transporterna mellan de tre gårdarna i stället för att hålla fast vid gamla anläggningar. Att transporterna äter upp förtjänsten kan man också bli varse.

– Tyvärr är det många lantbrukare som inte räknar på det här rent ekonomiskt, medan andra har stenkoll på allt, säger Per-Olof Klang.

Gröna och röda gubbar hjälper till att ge värdefulla indikationer i Kemikollen. I växtodlingsprogrammet kan fält med samma gröda även markeras som ett kluster för att förenkla olika åtgärder.

Fakta: Årskostnader

Växtodlingsprogrammet för desktop: Från 900 kronor

Kemikoll: 1 055 kronor

Mobilversionen: 1 595 kronor

Näsgård ger ingen mängdrabatt, men har däremot kombinationserbjudan. Inga hektaravgifter eller supportavgifter tillkommer.