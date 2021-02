Dansk blastkross för potatisodling utan kemi

Reglone-förbudet har skapat en stor marknad för mekaniska redskap som avdödar blasten så att potatisen sätter skal. Senast ut i raden är den danska uppfinnaren Michael Stolberg-Rohr som har tagit fram redskapet Crown Crusher, som har belönats med tre stjärnor av Agromek-juryn. Blastkrossen är monterad på det mekaniska ogräsredskapet Opti Weeder, och täcker sedan potatisplantan med jord för att minska risken för att knölarna blir gröna. Hur det går till kan ni se i filmen ovan. Redskapet finns i en två- och fyraradig version och kan framföras i hastigheter upp till tolv kilometer i timmen, vilket ska räcka för att täcka 2,5 hektar i timmen.

ATL har tidigare uppmärksammat flera liknande metoder, bland annat Rema Envimaxx och X-power. En tredje tekniklösning bjuder vi på här nedan.

Green Deer blir huvudägare i Värmdal och Traktorservice

John Deere-återförsäljaren Värmdal och Traktorservice, med verksamhet i Karlstad, Kumla, Årjäng och Mellerud, har fått en ny huvudägare. Verksamhetsförändringen beskrivs som ett led i den konsolidering av marknaden som pågår och innebär att Green Deer Holding blir ny majoritetsägare. Green Deer Holding är sedan tidigare största ägare till Bil och Traktor, Svenssons Motor och Agro Maskiner Gotland, och kommer efter sammanslagningen att ha runt 200 anställda och en omsättning på drygt en miljard kronor. Värmdal och Traktorservice omsätter i sin tur 320 miljoner kronor och har 60 anställda.

Inge Karlsson får Silverbillen

Upphovsmannen bakom vallskördemaskinen Multiflow, Inge Karlsson, får 2020 års Silverbillstipendium av Jordbrukstekniska Föreningen. Stipendiet, som delas ut till den som har gjort framstående insatser som rör teknikutvecklingen i svenskt jordbruk, består av en klassisk plogspets och en summa pengar.

När Multiflow körs under rundbalspressningen drar ekipaget verkligen ögonen till sig.

Multiflow, som också har lyfts fram på ATL:s lista över de tio största lantbruksinnovationerna som är under utveckling just nu, har som yttersta syfte att ge en bättre foderkvalitet. Maskinen ska dels minska risken för kontaminering av jord och smuts under torkningsprocessen, men också minska risken för markskador. I dag finns en väl fungerande prototyp och gruppen bakom maskinen sonderar nu intresset för att starta tillverkning av maskinen, skriver föreningen.

Tidigare Silverbillar har delats ut för en mobilapp som upptäcker parasiter på bin, nytänkande i jordbruksutbildningen, höghållfast stål som underlättar utfodring av djur, programvaror för driftledning och dokumentation, smart maskinteknik och enkel teknik för analys av jordbruksprodukter.

MF får fler skärbordsalternativ

Massey Fergusons skördetröskor kan nu beställas med en rad skärbordsalternativ från Geringhoff för skörd av olika grödor.

Geringhoffs modellprogram omfattar så väl draper- som vikbara skärbord för skörd av spannmål med fast eller förlängningsbar knivbalk. Specialgrödor som sorghum/durra, solrosor och majs lyfts också fram som gångbara skördealternativ.

Pöttinger utökar sortimentet

Pöttinger börjar med redskap för grödvård, genom ett nytt samarbete med CFS, och stänger därmed ett viktigt hål i sin produktportfölj. Fler detaljer om detta kommer att presenteras under våren, men enligt Pöttinger kan vi förvänta oss produkter för minskad kemikalieanvändning, som ligger i linje med marknadens krav och de subventioner som många länder praktiserar. Genom samarbetet, som i praktiken kan beskrivas som ett uppköp, kommer flera anställda också att börja jobba direkt för Pöttinger. Officiell lansering blir i augusti.

Nytt självgående mixeralternativ

AutoSpire är en ny självgående fodermixerlösning som är på väg till Sverige. Produkten utvecklas av franska Lucas G, och ska kunna utfodra 120 mjölkkor på 15 minuter med en mixer på 18 kubikmeter. Importören Nordfarm framhåller att en och samma maskin utomlands har setts serva 10-15 gårdar varje dag. Sådana logistikförutsättningar finns kanske inte i Sverige, men här ska den likväl ändå kunna vara intressant för den som vill ersätta sin traktor, hjullastare och mixervagn med en integrerad lösning. Att det går att spara både tid och pengar på självgående lösningar är tidigare bevisat. ATL kan bland annat tipsa om följande TV-inslag om en självgående foderblandare från Siloking.