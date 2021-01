Här är resultaten punkt för punkt

Kör- och förarupplevelsen

Förarna av de båda traktorerna har inte kunnat märka något onormalt i hur traktorerna fungerat eller presterat. Samtliga kommentarer pekar på att det inte går att avgöra att de har kört på 100 % RME.

Startegenskaper/köldstart

Testet har gjorts under den varma årstiden så det har hittills inte varit någon utmaning att starta traktorerna. Energifabrikens erfarenheter från andra maskiner på 100 % RME har dock visat att vissa maskiner kan reagera just i startögonblicket även under varma förhållanden. Man kan då förnimma en annorlunda gång på motorn under den första sekunden/sekunderna efter tändning, men så har inte varit fallet med dessa traktorer. Den 4-cylindriga modellen, Valtra N154e, kommer att fortsätta testet även över vintern så där kommer vi att få ett svar på köldegenskaperna under förutsättning att vi får några tillfällen med kyla.

Lukt

Det har inte gått att känna någon förändring i lukt från avgaserna under testperioden. När man använder RME i äldre motortyper (före 2009/2010) så upplevs mer eller mindre ”frityrlukt” om avgaserna, ju äldre motor desto tydligare ”frityrlukt”. Under höstplöjningen med den traktorn som har gått utanför Uppsala har underhåll på plogen gjorts inne i verkstaden, då har traktorn körts kortare tider inomhus för att bland annat vända plogen, ingen lukt har då kunnat detekteras.

Rök

Ingen onormal rök har observerats.

Bränslefilter

Traktorerna har haft originalfilter under hela testperioden. Normalt bör man byta bränslefilter efter en till två månaders RME-användning, om man tidigare har kört på diesel. Anledningen till detta är att RME löser upp gamla avlagringar från fossil diesel, som då ökar belastningen på bränslefiltren initialt. I detta fall är traktorerna fabriksnya och har således inga fossila avlagringar i bränsletank eller ledningar.

Oljetester

Oljeanalys har gjorts vid två tillfällen på de båda traktorerna. Första gången vid ca 200 timmars drift och andra gången vid ca 400 – 500 timmars drift. Samtliga analyser har uppvisat normala värden. Ingen spädning av bränsle i oljan har observerats.

Effekt

7,5 – 9,5 % lägre maxeffekt vid RME-drift jämfört med diesel har konstaterats. Detta är kopplat till RME:s lägre energiinnehåll per liter bränsle. Det ligger i det normala intervallet som man kan förvänta sig. Förarna har inte noterat denna effektminskning vid körning i testet. Då förarna aldrig har kört just dessa traktorer med diesel, så har de heller inte kunnat göra den jämförelsen.

Bränsleförbrukning

Den uppmätta bränsleförbrukningen är 4 – 8 % högre vid RME-drift jämfört med diesel. Även detta är i linje med vad vi kunde förvänta oss. Det faktum att RME-molekylen innehåller syre gör att förbränningen har förutsättningar att bli något gynnsammare. Möjligen kan detta vara förklaringen till att bränsleförbrukningen avviker mindre från dieselförbrukningen än vad maxeffekten gör.

Adblue

Det är känt sedan tidigare att NOx-utsläppen (kväveoxider) vid RME-drift blir högre än från diesel. Förbrukningen av Adblue ökar därför normalt vid RME-drift eftersom SCR-systemet kompenserar för det ökade NOx-utsläppet. Vi kunde inte bestämma någon specifik storlek på ökningen då vi hade stora skillnader i mätvärden (+5% till 50%). Tendensen med ökad förbrukning av Adblue vid RME-drift kan vi dock bekräfta. Givarvärdet för NOx efter SCR-systemet visar att NOx-halten i avgaserna är likvärdiga oavsett vilket bränsle som används. Systemet kan alltså hantera NOx-utsläppen oavsett bränsle.