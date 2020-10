Han köpte förpackningsmaskin på Alibaba

Fänkål. Arkivbild.

– Det var ett krav från köparen att man ska kunna förpacka sina varor. När det är ekologiska grödor vill de ofta att det ska vara förpackat så de kan hålla isär grödorna, eftersom det är så stor prisskillnad på ekoprodukterna i butik, säger Rasmus Johansson, som är lantbrukare utanför Tidaholm i Västergötland.

Dessutom ska fänkålen hålla längre i plastförpackningen.

Rasmus Johansson är ny grönsaksodlare för säsongen, men har tidigare bland annat odlat potatis i åtta år.

– Jag började titta lite i Sverige men upplevde att det var svårt att få tag på maskiner och framför allt var de väldigt dyra. Eftersom detta är mer av ett provår, och grossisten vill att vi odlare ska förpacka det som en färdig produkt med etikett, så rörde det sig om en för stor investering.

Eftersom begagnatmarknaden var skral började han titta utomlands och hamnade till slut i Kina.

Maskinen upptäckte han på en underavdelning på Alibabas företagssajt.

Efter mejlkontakter bestämde han sig för att slå till.

– Man var lite osäker när man skulle betala, det kan jag ärligt säga, och de erbjud sig även att man skulle kunna få komma ner. Men på grund av coronan var det aldrig aktuellt i våras.

Efter montering med valda extratillbehör sattes leveransen på tåg mot Europa. Väl framme krävdes inte så mycket arbete för att få fart på maskinen.

Broccoli. Arkivbild.

Krävs tre personer

Förpackningskedjan bygger på en rullandeband-princip där en person besiktigar och tvättar grödan och lägger det på bandet. Där försluts produkterna styckvis, och vill man så går det även att värmebehandla plastförpackningen för att den ska krympa. Därefter tar nästa person vid för att sätta på en etikett och slutligen förpackas produkten. Totalt krävs alltså upp till tre personer.

Maskinen är planerad att användas för broccoli, som blir hans största grönsaksgröda, samt fänkål och eventuellt selleri. Men maskinen går i princip att använda på alla liknande grödor med samma omfång som ska styckförpackas. Det är alltså ingen påsmaskin som även kan slå in mängdvaror som morötter och potatis.

Fänkålsplantorna, som har köpte och satte ner i omgångar under våren, ser hittills bra ut, och planen är att de ska skördas i omgångar nu under hösten. Totalt har han satt 66 000 plantor per hektar.

Fänkålen kommer sedan att hamna i butiker över hela landet.

Plasten som används ska självklart vara godkänd för livsmedelsbruk, och vill man kan maskinen även kompletteras med en etiketteringsfunktion.

– Det blev billigare än i Sverige, och kommer underlätta odlingen mycket eftersom det är mycket kapital som binds nu i början, säger Rasmus Johansson.