Hackar oroväckande i nedförsbacken

En behändig diffspärr och mycket kraft, men en oroande hackande motor i nedförsbacken. Kawasakis kraftfulla ATV har både för- och nackdelar, enligt ATL:s testförare Per Johansson.

Per Johansson har provkört Kawasaki Brute Force 750 på sin skogsgård norr om Åseda.

Per Johansson har under ett par veckor kört en Brute Force 750 hemma på skogsgården med övningsbanorna norr om Åseda.

– Manövermässigt tycker jag den fungerar jättebra, säger Per Johansson.

– Den tar sig fram fantastiskt bra i skogen, bra viktfördelning, det känns det som de verkligen har lyckats med.

Kawasakin har elektronisk servostyrning som inte bara är hastighetsstyrd utan också dämpar och reducerar guppig styrning.

Sittställningen är bekväm och det är lätt att komma åt alla reglage. Displayen är tydlig med alla relevanta driftdata åtkomliga.

– Sadeln är fantastiskt skön, och du har inte speciellt långt fram till dina reglage och till styret, säger Per Johansson, som särskilt gillar det gula handtaget för diffspärren som kan komma väl till pass när man behöver lite extra dragkraft.

– Har du bara kommit i väg så släpper du den igen. Det är en bra säkerhet att den inte hakar i, man använder den det lilla man behöver och så släpper man den, säger han.

På den positiva sidan finns också två bra lastfack.

– Det är jättebra att ha lite sådana utrymmen, att kunna få med sig vad man nu behöver, sin telefon eller verktygssats.

Växellådan för låg-, hög- och backväxel får också bra betyg.

– Det är väldigt synkroniserad och fin växling, det är aldrig att det skorrar eller något sådant, så det fungerar jättebra.

Kawasaki har bara en modell av ATV, Brute Force 750.

Motorn och batteriet är väl placerade för daglig tillsyn.

– Det viktigaste är att kolla oljan varje dag, det är enkelt och sitter väldigt bra till.

Kawasakin har en delad bakaxel, vilket är att föredra vid rekreationskörning. Men risken finns att man förlorar markfrigång om man kopplar på en tungt lastad griplastarvagn.

Under Kawasakin finns skyddsplåt runt axlarna och en hel hasplåt under maskinen. Ändå tycker Per Johansson att man missat en del utsatta slangar i hjulhusen.

– Det finns lite kablage som sitter lite öppet fortfarande, där de har missat lite. Det är stor risk att det kommer in pinnar och grenar som sliter av dem, och så blir man stående ute i skogen.

Kawasakin har skyddsplåt under, men ändå visst kablage oskyddat i hjulhusen.

Den steglösa automatiska CVT-växellådan ställer till en del problem. Per Johansson upplever att ljudvolymen från maskinen är för hög i vanlig marschtakt på drygt 10 kilometer i timmen.

– När man är ute med frun eller man har med sig någon ut och kollar i skogen, då känns det som att det är för mycket ljudvolym, som jag tycker stör.

Kawasakin har pratiska packlådor.

En enkel diffspärr är en bra detalj på Kawasakin.

Den största plumpen i protokollet är dock beteendet när man kör Kawasakin i nedförsbacke. I stället för en jämn motorbromsning tycks maskinen växla mellan att motorbromsa och rulla i friläge.

– Det känns inte riktigt som han kan bestämma sig för om han ska motorbromsa eller släppa iväg. Och när han ska välja vilket av det så hugger det till lite. Det känns olustigt att veta att han inte motorbromsar hela tiden.

Kawasaki har tidigare haft modeller i olika storlekar, men satsar bara på en ATV-modell numera. För UTV har Kawasaki fyra modeller. Anledningen till minskningen av antalet modeller för ATV är att marknaden internationellt minskar för ATV.

Brute Force 300 finns fortfarande i lager i Sverige, men är en utgående modell. Det som finns framöver är Brute Force 750. Per Johansson tycker att 750 kubik egentligen är för kraftfullt.

– Ligger man och småkör och har en liten vagn efter behöver man inte alla de här kubiken, man betalar för något som man inte riktigt kommer att kunna utnyttja, säger han.

Per Johansson provkör ATV för ATL.

Kawasaki Brute Force 750

Motor: Vätskekyld, 4-takts 90° V-Twin

Slagvolym: 749 cm³

Maxeffekt: 37 kW/50 hk vid 6 750 rpm

Max vridmoment 58 Nm vid 4 750 rpm

Dragkapacitet: 567 kg

Hjulbas: 1 285 mm

Markfrigång: 240 mm

Bränslevolym: 19 liter

Tjänstevikt: 316 kg

Pris terrängregistrerad: 86 320 kr ex moms