Den engelska traktorsamlaren Imbert May har under åren skaffat sig en hel del lantbruksmaskiner på sin gård, Osborne Farm utanför Exter. Men nu ska han sälja allt. 566 objekt ska säljas på en nätauktion som kommer att ta två dagar och börjar fredagen den 30 oktober.

Många klassiska modeller och riktigt udda objekt ska gå under klubban. Till exempel en trehjulig lastbärare från Opperman Ltd som tillverkades under några efter andra världskrigets slut. Eller en Pattisson Groundsman med jordbruksdäck och tippbart flak som enligt prospektet ska vara väldigt välrenoverad.

I samlingen finns också fler olika Fordtraktorer. Från den första modellen som tillverkades, Fordson modell F till stordragaren FW60. Fyra Ford County ska också säljas under helgen, en av dem har gjort tjänst i försvaret.

Masseyfans har över 40 objekt att botanisera bland. Till exempel en riktigt bredbent Massey Harris GP, modellen tillverkades mellan 1930 och 1936 och hade en 3,7 liters bensinmotor som gav närmare 25 hästkrafter. Men även nyare MF-modeller finns att bjuda på där. Till exempel en MF 1200 som gått 6000 timmar och nyligen blivit omlackad.

Föga förvånande finns det också ett antal traktorer av den brittiska traktortillverkaren David Brown med på auktionslistan. Bland annat en Taskmaster. Modellen tillverkades mellan 1948 och 1965 och hade sina rötter i de traktorer som togs fram för att bogsera stridsflygplan under andra världskriget. En sentida ättling som också går under klubben när Imbert May ska göra sig av med sina traktorer är en nyrenoverad Case 4690 med nya däck och 4304 timmar på mätaren.

Nu undrar kanske svensk vän av ordning hur många Volvo BM som finns i traktorsamlingen. Svaret är – inte en enda. Inte bland de objekt som kommit ut hittills i alla fall. Det närmaste Sverige man kommer är en gödselspridare från JF i Danmark.

Fler exempel på vad som ska auktioneras ut är:

Massey Ferguson 154C med 1681 timmar på mätaren

En biffig John Deere 8430 som gått 6 672 timmar. Hugade spekulanter ska veta att det är lite problem med backväxlarna.

Allis Chalmer D276.

En av de tyngre pjäserna är denna Allis Chalmer H10.

IH 4166 turbo. Enda exemplaret i Storbrittanien.

John Deere 5010 som gått 3 636 timmar.

Ferguson TEA med halvbandsutrustning från Bombardier

Minneapolis Moline G 1355

Renoverad Ford 8000. En bra traktor för vägturer enligt prospektet.

Ford Roadless 115, renoverad.

Ford FW60 från 1978. Den har gått knappt 6000 timmar och har en Cummins V8 på 335 hästar.

Hela lista på alla objekt här.

På auktionfirman H J Pugh & Co:s sajt finns allt som potentiella spekulanter behöver veta.