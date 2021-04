Dyrare tjänstebil med nya förmånsregler

Fossilbilar som Dacia Duster som drivs med bensin eller diesel får höjd fordonsskatt från den 1 april.

Det finns all anledning att gnissla tänder som bilägare. Och för den företagare som är i färd med att gå över till fossilfri körning genom att slå till på en eldriven tjänstebil blir kalkylen plötsligt inte längre riktigt lika behaglig. Redan vid årsskiftet slopades förmånsrabatten för laddbara fordon och gasbilar – något som innebär en höjning av förmånsvärdet med ungefär 10 000 kronor för de allra flesta bilar.

Regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna vill nu också höja förmånsvärdena från den 1 juli i år – oavsett drivmedel i bilarna. Höjningen slår hårdast mot dem som har tjänstebilar i prisklasser mellan 250 000 och 350 000 – där höjs förmånsvärdena med mellan 29,5 och 33,8 procent. För den som har en bil i halvmiljonklassen hamnar höjningen däremot ”bara” på 10,9 procent, allt enligt Finansdepartementets egna uträkningar.

Som lök på laxen får de som kör bensin- eller dieseldrivet höjd fordonsskatt från den 1 april. Släpper bilen ut mellan 90 och 130 gram koldioxid så kommer det att kosta 107 kronor per gram i skatt. Ligger koldioxidvärdet över 130 gram per kilometer går taxan på 132 kronor per gram.

– Det mesta är ju redan klubbat men det som fortfarande manglas är höjningen av förmånsvärdet. Något som skulle innebära att de som har bilen som arbetsredskap får ett betydligt högre förmånsvärde. Det tycker jag är väldigt konstigt – man ska ju inte behöva betala för att arbeta, säger Ronny Svensson, tjänstebilsexpert och vd på Ynnor, ett kunskapsföretag för företagsbilar och vagnparkslösningar.

”Salamimetoden”

Sedan 2018 har reglerna för hur företagens bilar beskattas varit i ständig förändring. Och det är många som berörs – det rullar cirka ­ 260 000 tjänstebilar runt om i landet. Såväl skatterna som reglerna för vilka bilar som räknas som miljöbilar har ändrats i olika steg. Ronny Svensson liknar det hela vid ”salamimetoden”. Att äta en hel salamikorv känns sällan speciellt frestande – därför serverar regeringen tunna skivor av förändringar varje gång. I år blir det dock en rejäl tallrik med salami­skivor – ”nu har man sliceat upp för en större fest, kan man säga”, menar Ronny Svensson.

– Med det här förslaget om höjd förmånsbeskattning kommer man att få tre olika förmånsvärden på samma bil under ett och samma år – det är administrativt vansinne och så osäkert får det inte vara. Tidpunkten för införandet är illa vald och man tar inte i beaktande att de flesta förmånsbilar används i arbetet först och främst. Som vi skrivit i vårt remissförslag så vill vi se en nedsättning av förmånsvärdet i två steg, säger Ronny Svensson.

Laddhybrider som Toyota RAV4 får släppa ut högst 60 gram koldioxid/kilometer och bonusen blir som mest 45 000 kronor.

Jämna ut skillnaderna

Tvåstegsförslaget från Ynnor innebär att man skulle sätta ned förmånsvärdet med 25 procent för dem som kör mer än 1 500 mil i tjänsten per år och med 50 procent för dem som kör mer än 3 000 tjänstemil under samma period.

– Då straffar man inte dem som använder sin förmånsbil som ett arbetsredskap men gör det dyrare för de medarbetare som har bilen som en ren löneförmån, säger Ronny Svensson.

Enligt regeringen ska förslaget om höjd förmånsbeskattning jämna ut skillnaderna mellan förmånsbilar och privat ägda fordon. I en SVT-intervju i januari försvarade miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) förslaget:

– Det känns inte rimligt att vi ska betala 1,5 miljarder om året i subvention till tjänstebilar, särskilt som de mesta av pengarna går till högavlönade i storstäder, sade Per Bolund i SVT.

Men som flera av remissinstanserna och även bilbranschen på­pekat så används förmånsbilar över hela landet. Man kan lätt för­ledas att tro att de här bilarna huvudsakligen rullar i Stockholm eftersom de är registrerade i huvudstaden. Men det beror på att företagsbilar registreras på bolags­numret och de flesta större bolag i Sverige har sitt huvudsäte i Stockholm. Det gäller också leasingbolagen som har sina säten i Stockholm med omnejd, påpekar Ynnor i sitt remissvar.

Elbilar som exempelvis Kia e-Niro får höjd förmånsskatt men större bonus.

”Politikerna har bakbundit sig själva”

Några av remissinstanserna har invändningar mot förslaget om att höja förmånsvärdena och majori­teten är ense om att det inte bör införas redan i juli. Bland annat Skatteverket skriver så här i sin remiss: ”Tidpunkten för när lagen träder i kraft bör senareläggas till den 1 januari 2022 för att undvika skilda värderingsregler under samma beskattningsår och för att ge arbetsgivare, programvaruföretag och myndigheter mer tid för att anpassa rutiner och system.”

Men Ronny Svensson hyser inte något större hopp om att den nya förmånsbeskattningen skjuts fram:

– Mitt stalltips är att riksdagen kommer att klubba igenom det här, mot bättre vetande och mot bättre råd. Politikerna har bakbundit sig själva i budgetpropositionen, säger han.

Finns det då någon ljusglimt med de förändrade reglerna? Tja, köper man en nollutsläppsbil så får man från och med den 1 april ut 70 000 kronor i stället för 60 000. Men bonusen betalas ut först efter ett halvår och det gäller att se upp om man vill sälja bilen senare. Enligt regeringens förslag så kan man tvingas betala tillbaka hela bonusen om bilen exporteras inom fem år, även om den bytt ägare.

Fakta: Nya tjänstebilsregler och nya nivåer i bonus-malus

Vid årsskiftet 2020/2021 slopades förmånsrabatten för laddbara fordon och gasbilar. Det gäller både gamla och nya bilar. Förmånsrabatten gav ett avdrag på 40 procent av förmånsvärdet, upp till 10 000 kronor per år.

Från den 1 april i år sker följande förändringar i malusskatten:

• Utsläppsgränsen för förhöjd fordonsskatt sänks till 90 gram koldioxid per kilometer.

• Fordonsskatten höjs ytterligare genom att beloppet ökar till 107 kronor per gram om fordonet släpper ut mellan 90 och 130 gram koldioxid per kilometer, och till 132 kronor per gram om bilen släpper ut över 130 gram koldioxid per kilometer.

Från den 1 april i år sker följande förändringar på bonussidan:

• Gränsen för att få ta del av bonus sänks till 60 gram koldioxid i utsläpp per kilometer.

• Bonusbeloppet för nollutsläppsbilar höjs till 70 000 kronor.

• Det högsta bonusbeloppet för bilar som släpper ut mer än noll men mindre än 60 gram blir 45 000 kronor.

Förslag till nya tjänstebilsregler från den 1 juli i år:

• Regeringen vill jämna ut klyftan mellan tjänstebilar och privatägda bilar och föreslår att förmånsvärdet höjs.

• Lyxbilstillägget för bilar med ett nybilspris över 7,5 basbelopp försvinner.

