Digitala balar utvecklas i Finland

RFID är i grunden en typ av närkommunikationsteknik, som använder radioteknik för att identifiera olika typer av föremål. Inom detaljhandeln kan den exempelvis användas i stället för sträckkoder. Men tekniken kan också användas för att identifiera djur och stora fraktcontainrar.

Nu tror sig det finländska projektet Digipaali kunna använda tekniken för att effektivisera balhanteringen. Bland annat skulle tekniken kunna användas för att knyta väderdata, positionsangivelser och olika typer av kvalitetsinformation till varje bal.

Mer effektiv foderhantering

Visionen bygger i korthet på att balpressen i fråga samlar in all relevant data via Isobus, och sedan implementeras en RFID-tagg i balen, som automatiskt läses av via en RFID-läsare i balkammaren, och därefter knyts all relevant information till det aktuella id-numret för varje bal i molnet.

För högspecialiserade mjölkgårdar skulle tekniken därmed kunna bli ett sätt att jobba ännu mer effektivt med foderhanteringen, i stället för att exempelvis jobba med olika färger på plasten för att hålla isär olika kvalitéer.

Bakom projektet, som bland annat finansieras av den finländska motsvarigheten till jordbruksverket, står en rad organisationer, och tanken är att försöken ska fortgå fram till den sista december nästa år.