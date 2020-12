De vann granbarkborrehacket

Fem studiekamrater från Lunds tekniska högskola tog hem förstapriset i helgens stora problemlösartävling Hack for Sweden 365, som den här gången var tillägnat granbarkborren. Laget får priset för sin idé om en app som även ska rikta sig till passiva skogsägare.

Uppkorkat. Vinnarlaget består av Jonas Berg, Marcus Patricks, Edward Sjöblom, Mattis Hallén och Johan Sundström.

Vinnarlagets lösning är i grunden lika enkel som genial. Genom att ta fram en applikation som riktar sig till den enskilde skogsägaren, ska redan tillgänglig skogsbruksdata nå nya målgrupper, men redovisas på ett enkligare och mer överskådligt sätt än tidigare. Det handlar bland annat om vilka platser som kan vara aktuella för granbarkborreangrepp, förklarar Bengt Djuvfeldt, projektledare för nationellt skogsdatalabb och koordinator för Skogsstyrelsens medverkan i hackartävlingen.

Nätverk mellan skogsägare

Utifrån den information som presenteras ska man sedan själv kunna avgöra om åtgärder behöver sättas in eller inte, och vilka områden som behöver inventeras. Flera av lagen som medverkade i tävlingen valde också att fokusera på nätverkande över fastighetsgränserna i sina tjänster, och det är även något som företrädaren för vinnarlaget Mellerud PK har funderat mycket kring.

– Skogsägare är så klart måna om att andra skogsägare också ska ta hand om sin skog, säger Mattis Hallén i Mellerud PK till ATL.

I nätverkandet ingår i förlängningen även logistiken kring skogsmaskiner, som också skulle kunna vara möjligt att bygga in.

Själva stommen i appidén bygger dock på att använda öppen data som redan finns hos Skogsstyrelsen, SMHI och andra myndigheter för att ta fram prognoser och riskområden.

Enklare app

Till sin utformning påminner idén delvis om gratistjänsten Barkborrekollen, som redan har lanserats och som ATL tidigare har skrivit om.

På vilket sätt skiljer sig den här idén från de tjänster som Skogsstyrelsen redan har?

– Vi har en öppen karttjänst som heter Skador på skog, som en vanlig markägare i teorin kan använda. Men den är ganska komplicerad och jag tror inte att vi når ut till passiva skogsägare med den. Detta som de visar är mycket mer enkelt och avskalat, säger Bengt Djuvfeldt.

Vad händer nu?

– Nu fokuserar vi på hur vi ska gå vidare med den här applikationen. Vi har tagit fram ett skal, som vi kommer att vilja testa. Vår expertis ligger inom maskininlärning, men vi kommer behöva hjälp av Hack for Sweden med att sy ihop allt, säger Mattis Hallén.

Granbarkborre.

Utvecklingsarbetet bedrivs huvudsakligen vid sidan av ordinarie studier, och gruppen har redan hunnit boka in möten med en rad myndigheter.

– Vi kommer ta det i den takt som är möjlig. Vi tycker att det är kul att vi har fått så mycket hjälp och stöd och positiva inputs, säger Mattis Hallén.

Lösning börjar bli akut

Lennart Svensson, som är nationell skadesamordnare på Skogsstyrelsen, säger att drömmen är att ta fram ett system som kan identifiera angrepp redan i ett tidigt skede, långt innan de blir synliga för blotta ögat. Med de gynnsamma somrar som har staplats på varandra de senaste åren börjar det bli mer akut att hitta lösningar, även om det i grunden kanske krävs väderförändringar i form av svalare och blötare väder för att komma till rätta med problemet.

Vad tror du om kombinationen av teknik; fällor, appar, lokalisering av barkborrar med hund, drönarbilder, tidiga uttag av skadat virke och så vidare. Har man någon chans då eller är det kört ändå?

– Det är svårt att säga. Det är inte en sak som löser det hela, och jag kan tänka mig att AI är en väg om man kan flyga med drönare och känna igen träd som mår dåligt. Vi vet att multispektralkameror ger oss möjlighet att se träd som mår dåligt, men svårigheten är att koppla det till granbarkborreskadorna. Säkert kommer vi inte lösa problemet helt, säger Lennart Svensson.

LÄS MER: Ny tjänst identifierar barkborreangrepp

Fakta: Tävlingen

Hack for Sweden är ett offentligt initiativ för att inspirera och visa värdet av öppna data som kan skapa värdefulla kopplingar mellan olika aktörer. En förlaga är hackartävlingen Hack the Crisis, som arrangerades under inledningen av pandemin. Arbetet drivs av Myndigheten för digital förvaltning i samverkan med en rad andra myndigheter. Fokus för den här typen av hack är att är att åstadkomma behovsdriven innovation, med målet att den ska bli en startpunkt för nya lösningar inom den digitala välfärden.

Vinnarlaget, som här kallar sig Mellerud PK, belönades i det här fallet med en prissumma på 25 000 kronor.