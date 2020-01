Data Connect har beskrivits som en ny era inom precisionslantbruket, som ska göra det möjligt att komma åt all maskindata från samma system – alltså oavsett vilken typ av molnlösning som du använder i dag.

I samarbetet ingår redan en rad aktörer som Claas, 365 Farm Net och John Deere. Men förhoppningen är att ännu fler maskinföretag och tjänsteleverantörer ska ansluta sig framöver.

Sömfri överföring

Tanken är alltså, enligt John Deere, att datan fortfarande ska vara tillgänglig hos respektive tjänsteleverantör, som John Deeres Informationscentral, Claas Telematics och på 365 Farm Net – men att den samtidigt också ska utbytas i realtid mellan de olika molnen. Stämmer det kommer användaren med andra ord att kunna utgå från vilken plattform de vill, och samtidigt överföra data från andra tillverkares maskiner via det nya systemet.

Byggd för all överföring

På längre sikt är målet att den nya lösningen ska göra det möjligt för användarna att samla in, analysera och dokumentera all data via vilken portal som helst. Men till att börja med kommer den nya standarden i första hand göra det möjligt att kontrollera och övervaka sin maskinpark från valfritt system, enligt John Deere. Dit räknas bland annat positionsdata, maskinhistorik, information om bränslenivå, aktuell arbetsstatus och körhastighet.

Men i framtiden planerar parterna alltså även för överföring av odlingsdata, vilket i så fall kommer göra tjänsten ännu mer relevant.

Om allt går enligt planerna kommer det nya systemet att lanseras till sommaren 2020.