Bekväm elsuv med smarta detaljer

Efter klimatbonusen kostar den här rymliga och helt eldrivna familjesuven under en halv miljon. ATL:s testförare gillar de många smarta detaljerna i nya Skoda Enyaq iV, men blir lite småsur över att en del som borde vara standard i stället är dyra tillval.

Snabb och tyst, med eldrift och 204 hästar bjuder Enyaq iV på riktigt bra drag när man trycker på gaspedalen.

Biltillverkarna spottar ur sig så många elsuvar nu så allt riskerar att bli en grå strömförande gröt för den utmattade motorjournalisten. Men ibland hittar man ju en mandel – eller en riktig pärla – mitt i den gråa gröten.

Nya Skoda Enyaq iV är en sådan.

Det här är en familjebil med mycket rymlig, och faktiskt nästan lyxig, interiör. Till att börja med så behövs ingen startknapp utan du sätter dig i förarstolen och trycker foten mot bromsen – då vaknar bilen till liv. Sen är det bara att putta på växelväljaren och köra iväg.

Ingen startknapp – du sätter dig i förarstolen och trycker foten mot bromsen så vaknar bilen till liv.

Lättnavigerad infotainmentskärm

I bilen har du en stor 13 tums infotainmentskärm som är väldigt lätt att navigera på, och en växelväljare som sitter där den ska – på mittkonsolen. Kusinen Volkswagen ID4 har ju av outgrundlig anledning fått sin växelväljare placerad bakom ratten. Förvaringsutrymmena i den gigantiska mittkonsolen är fantastiska. Mobiltelefonen går att ladda trådlöst (tillval) och röstassistenten Laura kan hjälpa dig på traven med att hitta de bästa lokala restaurangerna, eller varför inte ett bilmuseum eller en nöjespark att glädja ungarna med.

Stolarna är väldigt bekväma både fram och bak så såväl förare som barn i baksätet bör trivas under en långfärd i det här ekipaget. Därbak finns det för övrigt utfällbara brickor för mat och dryck och förvaringsfickor till ipads och telefoner. Bagageutrymmet är på spatiösa 585 liter och när familjen inte är med går det att fälla baksätet för att trolla fram totalt 1 710 liter att lasta in prylar på. Ett helt plant lastgolv blir det också.

För den som behöver slänga på en släpvagn då och då, går det att köpa till en utfällbar dragkrok – bilen får dra 1 000 kilo.

Bekväma stolar för långfärd.

I baksätet finns det utfällbara brickor för mat och dryck och förvaringsfickor till ipads och telefoner.

Energibesparande värmepump

Räckvidden för den här elektrifierade suven tävlar lugnt med betydligt dyrare konkurrenter – enligt körcykeln WLTP går det att rulla hela 53 mil på ström. MEN, och det är ett stort men i kalla Sverige, när man kör igång värme och alla bekvämligheter så sjunker räckvidden förstås en del. Den Enyaq som ATL provkör – med ett batteripaket på 82 kWh – har dock en energibesparande värmepump som standard. Med hjälp av pumpen ska elförbrukningen bli ungefär 30 procent lägre när det är kallt ute, enligt Skoda.

Enyaq iV finns också att köpa med ett mindre batteripaket – 62 kWh – men då är värmepumpen ett tillval.

13 tums infotainmentskärm, lätt att navigera på.

Skoda ger också med sitt Powerpass iV bra lösningar för att kunna ladda hyggligt billigt under en längre färd. Powerpass är en app där den som behöver snabbladda ofta – både Bee och Ionity är anslutna – kan prenumerera för en månadsavgift och få så pass billig laddning som 2,80 kronor per kWh. De Enyaq iV som byggs från och med juni kommer att kunna laddas riktigt snabbt, vilket är bra om man har många Ionity med 150 kWh-kapacitet att välja på under en lång färd.

Så är du sugen på den här bilen – ge dig till tåls ett par månader. För finns det något träligare än att sitta och stirra på en batterisymbol som i långsamt tempo suger i sig ström? Är det dessutom vid en trist mack eller ett hamburgerhak med smaklösa och flottiga köttbitar på menyn är det lätt att påminnas om den olidligt långa tid vi med elbilar får lägga på att göra våra fordon körbara.

En laddbox till hemmet är förstås den bästa lösningen – Skoda erbjuder laddboxar från 5 500 kronor. Med egna solceller eller vindkraft på gården går det att få till i stort sett ”gratis” laddning av elbilen.

Flera dyra tilläggsval borde vara standard, enligt ATL:s testförare. En eljusterbar förarstol med minne kostar 5 700 kronor extra och den utfällbara dragkroken går på 10 900 kronor.

585 liter rymmer bagageutrymmet. Det går även att fälla baksätet och få ett plant lastgolv på totalt 1 710 liter.

Smarta detaljer

Att köra en Enyaq iV är en bekväm upplevelse – färden är både snabb och tyst. Med eldrift och 204 hästar bjuder Enyaq iV på riktigt bra drag när man trycker på gaspedalen. Det finns fyra körlägen – från Eco som maximerar räckvidden till Sport med raskare gaspådrag. Växelväljaren kan med fördel läggas i läge B som ger bra bromskraftåtervinning – och du behöver knappt använda den vanliga bromsen med det här läget. Det går också att trycka på paddlarna bakom ratten för att reglera hur stor kraft du vill ha i återvinningen.

Det finns många smarta detaljer i Enyaq iV men det jag personligen gillar är något som kommer med en uppdatering i höst – bilens dator uppdateras kontinuerligt över nätet. Då kommer man att kunna träna bilen att parkera sig själv både hemma och på en allmän parkeringsplats. Tänk så skönt, man klappar lite på sin bilkompis och säger ”kör nu in och parkera så ses vi sen!”.

Dyra tillval stort minus

Rent säkerhetsmässigt så ser läget mycket bra ut – Enyaq iV har precis testats i Euro Ncap och fått sina fem stjärnor. Men även solen har sina fläckar i det här avseendet – man måste punga ut med 4 400 kronor för att få sidokrockkuddar bak eftersom dessa är tillval. Det känns udda och snålt.

Det finns några andra tillval som jag tycker borde vara standard i en elbil som trots allt kostar över en halv miljon kronor. En eljusterbar förarstol med minne kostar 5 700 kronor extra. Den utfällbara dragkroken går på hela 10 900 kronor. Trådlös laddning av telefonen, akustikrutor och elmanövrerad baklucka gör att din plånbok krymper med ytterligare 6 700 pix.

Panoramaglastaket kanske dock är en onödig lyx med sin prislapp på 10 500 kronor, det får väl medges. Men det är ju ändå en ”vill ha”-detalj i en sådan här bil.

Enligt körcykeln WLTP går det att rulla hela 53 mil på ström. Men när man kör igång värme och alla bekvämligheter så sjunker räckvidden förstås en del.

Fakta: Skoda Enyaq iV 80

Motor: elmotor på 82 kWh

Växlar: automat, bakhjulsdrift

Toppfart: 160 km/tim

Effekt: 204 hk

Vridmoment: 310 Nm

Räckvidd: 531 km

Acceleration: 0-100 km/tim på 8,5 sek

Tjänstevikt: 2150 kg

Max släpvagnsvikt: 1000 kg

Längd/bredd/höjd: 464/187/161 cm

Markfrigång: 18,6 cm

Ekonomi/miljö

Pris från: 553 700 kr

Klimatbonus: 70 000 kr

Skatt/år: 360 kr

Förmånsvärde från: 1939 kr/mån

Garantier: nybil 3 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 3 år, batteri 8 år

Förbrukning: 169 Wh/km

CO2-utsläpp: 0 g/km

Komfort/lastutrymme

Ställbar ratt: höjd/längd

Bagageutrymme: 585-1710 liter

Elmanövrerad förarstol: tillval

Elmanövrerad baklucka: tillval

Pekskärm: 13 tum standard

Backkamera: standard

Navigation: tillval

Plus/minus

Plus: Bra räckvidd, hyggligt pris för en kompetent elsuv, rymlig

Minus: Alla ”vill ha”-tillvalen som borde vara standard