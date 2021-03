Ny lösning plockar bort molnen från satellitbilderna

Satellitbilder som har rensats från moln lär vara en våt dröm för många precisionsodlare. Nu tror sig BASF ha hittat en lösning som ska byggas in i Xarvio . Här är veckans tekniksvep.

Deutz-Fahr hoppar av Agritechnica

Same Deutz-Fahr ställer in all medverkan på årets lantbruksmässor. Beslutet omfattar i första hand EIMA och Agritechnica, men i förlängningen också en rad andra arrangemang. I sitt beslut lyfter bolaget fram det rådande omvärldsläget i kombination med det allmänna vaccinationsläget, som en motivering till att de inte ser att de kan trygga monterverksamheten för anställda och besökare. Sedan tidigare har bland annat John Deere tagit ett liknande beslut.

Farmdroid går med vinst

Danska Farmdroid, har nått sitt första plusresultat efter tre år på marknaden, rapporterar Landbrugsavisen. Företaget har lyckats bra trots corona och de reserestriktioner som har följt i pandemins spår. Vinsten landade på 1,5 miljoner danska kronor, att jämföra med tidigare förluster på 1,3 respektive 0,6 miljoner danska kronor. ATL har följt den så- och radrensande roboten i en rad artiklar, då de första exemplaren kom till Sverige förra året.

BASF ska plocka bort molnen från satellitbilderna

BASF har inlett ett samarbete med VanderSat, för att skapa en lösning som ska göra alla satellitbilder molnfria. De vita formationerna har hittills varit satellitteknikens största akilleshäl framför drönarna, men nu tror sig BASF ha hittat en lösning. Tekniken bygger på en kombination av optik och mikrovågsteknologi från två olika satelliter, samt en tillhörande bildanalys. Tjänsten kommer att byggas in i Xarvio nu under mars månad för America och Latinamerika. Men fler marknader kommer följa allt eftersom.